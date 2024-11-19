На Каспии проходят испытания нового "Каракурта"

Новейший малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный для ВМФ на Зеленодольском заводе имени Горького, проходит государственные испытания в морских полигонах Каспийского моря. Как сообщили в понедельник, 18 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ, до конца 2024 года МРК должен пополнить состав флота.

В военном ведомстве уточнили, что в рамках испытаний проверяется функционирование бортовых систем оборудования и вооружения, радиоэлектронного оснащения, двигательной установки. Испытания обеспечивают сдаточная команда верфи, экипаж корабля и штаб Каспийской флотилии.

Макет МРК проекта 22800 "Оружие России"

Заложенный в феврале 2019 года МРК "Туча" стал четвертым "Каракуртом" для Зеленодольского завода. Корабль спустили на воду в июне 2023 года.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: на "Пелле" (Отрадное, Ленобласть), Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".