Новейший голландский корабль снабжения впервые вышел в море

Новейший корабль поддержки "Ден-Хелдер" класса CSS (Combat Support Ship), построенный для Королевского военно-морского флота Нидерландов на верфи голландской компании Damen в Галаце (Румыния), в воскресенье, 17 ноября, покинул акваторию предприятия, чтобы пройти первый этап морских испытаний.

Как поясняет Naval News, маршрут следования корабля проходит по Черному и Средиземному морям, а также по реке Дунай. Испытания будут проходить в территориальных водах стран-партнеров по НАТО или вблизи них. После этого "Ден-Хелдер" направится на верфь Damen Shipyards во Флиссингене, где запланировано окончательно дооснащение корабля: на борту установят системы вооружения и боевого управления.

Корабль поддержки "Ден-Хелдер", Нидерланды Damen

Строительство нового корабля типа CSS началось в Румынии в декабре 2020 года с церемонии резки первой стали. "Ден-Хелдер" заложили в июне 2021 года, спустили на воду в октябре 2022 года.

Согласно планам голландских ВМС, работы на верфи в Галаце должны были завершиться в 2023 году. Ввод в строй ожидался в 2025 году.

Сейчас голландский флот испытывают острую потребность в корабле поддержки, поскольку в строю остался только один представитель данного типа – "Карел Дорман". Между тем интенсивность военно-морских операций возрастает, а их география расширяется. Главное предназначение нового корабля – пополнение запасов сил флота в море, а также участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и международных гуманитарных миссиях.

Проект разрабатывался на основе кораблей типа "Карел Дорман". Новый "снабженец" в длину достигает 180 метров, ширина – 26,4 метра, водоизмещение – 22 400 тонн. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 75 человек, кроме того возможно размещение до 85 человек дополнительного персонала. Помимо хранения топлива и боеприпасов для других кораблей, на "Ден-Хелдер" можно будет погрузить до 20 грузовых контейнеров.

Официально состав вооружения нового корабля снабжения не раскрывался. Его предшественник – "Карел Дорман" – оснащен противокорабельными ракетами "Гарпун" и 76-мм артустановкой.