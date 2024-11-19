Войти
Flotprom

Новейший голландский корабль снабжения впервые вышел в море

281
0
0

Новейший корабль поддержки "Ден-Хелдер" класса CSS (Combat Support Ship), построенный для Королевского военно-морского флота Нидерландов на верфи голландской компании Damen в Галаце (Румыния), в воскресенье, 17 ноября, покинул акваторию предприятия, чтобы пройти первый этап морских испытаний.

Как поясняет Naval News, маршрут следования корабля проходит по Черному и Средиземному морям, а также по реке Дунай. Испытания будут проходить в территориальных водах стран-партнеров по НАТО или вблизи них. После этого "Ден-Хелдер" направится на верфь Damen Shipyards во Флиссингене, где запланировано окончательно дооснащение корабля: на борту установят системы вооружения и боевого управления.

Корабль поддержки "Ден-Хелдер", Нидерланды

Damen


Строительство нового корабля типа CSS началось в Румынии в декабре 2020 года с церемонии резки первой стали. "Ден-Хелдер" заложили в июне 2021 года, спустили на воду в октябре 2022 года.

Согласно планам голландских ВМС, работы на верфи в Галаце должны были завершиться в 2023 году. Ввод в строй ожидался в 2025 году.

Сейчас голландский флот испытывают острую потребность в корабле поддержки, поскольку в строю остался только один представитель данного типа – "Карел Дорман". Между тем интенсивность военно-морских операций возрастает, а их география расширяется. Главное предназначение нового корабля – пополнение запасов сил флота в море, а также участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и международных гуманитарных миссиях.

Проект разрабатывался на основе кораблей типа "Карел Дорман". Новый "снабженец" в длину достигает 180 метров, ширина – 26,4 метра, водоизмещение – 22 400 тонн. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 75 человек, кроме того возможно размещение до 85 человек дополнительного персонала. Помимо хранения топлива и боеприпасов для других кораблей, на "Ден-Хелдер" можно будет погрузить до 20 грузовых контейнеров.

Официально состав вооружения нового корабля снабжения не раскрывался. Его предшественник – "Карел Дорман" – оснащен противокорабельными ракетами "Гарпун" и 76-мм артустановкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Румыния
Проекты
2020-й год
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 08:24
  • 5689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 19.11 02:43
  • 1
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска
  • 18.11 16:08
  • 0
Технологии, без которых нет будущего
  • 18.11 07:17
  • 2
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35