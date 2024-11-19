ОАК: авиакомплекс нового поколения получит "электронный паспорт"

Эта система удешевит эксплуатацию, сообщил генеральный конструктор - заместитель генерального директора ПАО Сергей Коротков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Авиационный комплекс нового поколения будет оснащен индивидуальными "электронным паспортом", содержащим информацию о жизненном цикле летательного аппарата. Такая система снизит стоимость эксплуатации, а также позволит летчику в полете получать необходимую информацию, сообщил генеральный конструктор - заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Коротков.

"Интеллектуализация позволяет летательным аппаратам иметь свой электронный паспорт. Мы уже готовы - решение принято в рамках министерства обороны - оборудовать следующий авиационный комплекс такими системами, которые позволят снизить стоимость эксплуатации авиационных комплексов", - сказал он в ходе 11-й Международной недели авиакосмических технологий в МАИ.

Коротков отметил, что было достигнуто понимание того, что неотъемлемой частью бортового оборудования летательного аппарата должна быть система, которая оценивает реальное состояние авиационного комплекса как в полете, так и на стоянке.

Такой "электронный паспорт" будет содержать информацию о всем жизненном цикле летательного аппарата, о процессе эксплуатации. Кроме того, по словам Короткова, такая система сможет давать летчику "подсказки" в полете в разных ситуациях.