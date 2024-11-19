Китайские военные раскрыли характеристики своей гиперзвуковой противокорабельной ракеты

На 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке Air Show 2024 Китай представил гиперзвуковую противокорабельную аэробаллистическую ракету YJ-21. Как отмечает Navy Recognition, этот боеприпас подчеркивает приверженность Пекина продвижению передовых военных технологий.

YJ-21 называют центральным элементом расширяющегося арсенала Китая, разработанным для противодействия проецированию морской мощи и сдерживания потенциальных противников в стратегически важных морских регионах.

Гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21, Китай Weibo

Предполагается, что YJ-21 в первую очередь предоставляет ВМС Народно-освободительной армии Китая беспрецедентные возможности для поражения крупных морских целей, таких как авианосные ударные группы. Это твердотопливная двухступенчатая ракета с уникальными аэродинамическими и двигательными системами, оптимизированными для гиперзвукового полета.

На среднем участке траектории ракета развивает крейсерскую скорость, превышающую 6 Махов (7350 км/ч), и на конечном участке разгоняется до 10 Махов (12250 км/ч). Гиперзвуковые скорости значительно сокращают время, которое остается у систем противоракетной обороны противника, что чрезвычайно затрудняет перехват YJ-21.

Кроме того, YJ-21 способна выполнять маневры с высокой перегрузкой во время захода на цель. Такая возможность позволяет наносить точные удары по движущимся целям, одновременно снижая эффективность систем ПРО.

Как заявляют разработчики, оснащенная сложной инерциальной навигационной системой, интегрированной со спутниковым наведением, YJ-21 обеспечивает исключительную точность в пределах своего рабочего диапазона, который достигает 1500 км.

Изначально YJ-21 включают в арсенал новейших китайских эсминцев класса "Тип-055". Совсем недавно боеприпас адаптировали для запуска со стратегических бомбардировщиков H-6K. Каждый такой самолет может нести до четырех YJ-21.

На авиасалоне в Чжухае состоялась первая публичная демонстрация ракеты YJ-21. По мнению Navy Recognition, таким образом Пекин не только показал свои технологические возможности, но и отправил своеобразное послание конкурентам относительно его растущего доминирования в гиперзвуковых системах.