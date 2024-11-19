Греция рассматривает возможность закупки систем ПВО SAMP/T или "Спайдер"

ЦАМТО, 18 ноября. Власти Греции рассматривают предложения французской Thales и группы MBDA по поставке систем ПВО SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) или израильских комплексов "Спайдер" (Surface-to-Air PYton and DERby – SPYDER).

Как сообщает Armyrecognition.com, усилия Греции по модернизации системы ПВО страны происходят на фоне сохраняющейся напряженности отношений с Турцией. При этом Франция в последние годы является основным поставщиком вооружений Афинам.

Thales и MBDA через свое совместное предприятие Eurosam предлагают зенитный ракетный комплекс средней дальности / дальнего действия SAMP/T (в зависимости от выбранной ракеты типа "Астер").

В то же время, Израиль активно продвигает ЗРК малой дальности SPYDER, разработанный Rafael Advanced Defense Systems. Стоимость предложения оценивается в 2 млрд. евро. Таким образом, можно предположить, что израильское предложение является комплексным, с большим пакетом сопутствующих систем обеспечения ПВО.

В настоящее время Греция эксплуатирует широкий спектр систем нескольких производителей во всех эшелонах ПВО. Среди них: российские ЗРК дальнего действия С-300; американские ЗРК средней дальности "Пэтриот" PAC-2/3; ЗРК малой дальности "Кроталь-NG" (Франция), "Тор-М1" и "Оса-АКМ" (Россия).