Эксперт Степанов не исключил тайных поставок Киеву РСЗО для пусков вглубь РФ

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН считает, что для стран Запада и Киева сейчас важно обеспечить выживаемость группировки ВСУ на курском направлении

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. США и страны Запада могли поставить негласно Украине часть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS M270, способных запускать ракеты ATACMS. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Прежде всего, надо отметить, сколько всего было поставлено РСЗО подобного типа, способного запускать ATACMS. По разным данным, это порядка 60 единиц. По нашим сводкам, большая часть из них была уничтожена. Но это не отменяет того факта, что часть установок могла быть поставлена негласно, при соблюдении мер маскировки, конспирации. И на данный момент нет достоверных сведений о количестве конкретных единиц HIMARS и MLRS M270. В любом случае надо учитывать, что MLRS M270 способна одним залпом запустить сразу две оперативно-тактических ракеты ATACMS, HIMARS - одну", - сказал Степанов.

Эксперт считает, что для стран Запада и Киева сейчас важно обеспечить выживаемость группировки ВСУ на курском направлении. "В частности, сейчас используется дополнительная тактика по обеспечению боекомплектом и материально-техническим имуществом с задействованием промышленных дронов. То есть тут два фактора. РСЗО подтягивают на максимальную дистанцию для применения с точки зрения повышения дальности их оперативного применения. И второй момент - пытаются сохранить связность с теми группировками, которые в настоящее время уничтожаются нашими силами", - отметил он.

Кроме того, говорит Степанов, важно отметить и роль Lockheed Martin - производителя систем HIMARS. "Корпорации, обеспечивающей поставки вооружения, очень важно обеспечить сейчас тестирование в условиях боя этих систем, доказать их эффективность для европейских потенциальных покупателей и продолжить стратегию насыщения нашего приграничья подобными высокоточными системами. Поэтому еще дополнительным бенефициаром тут, безусловно, выступает американский ВПК. И разделять действующую и будущую администрацию в этом плане, наверное, смысла большого нет, потому что Lockheed Martin стоит над этими внутриполитическими турбулентными процессами и решает свою задачу вне зависимости от хозяина Овального кабинета", - заключил он.