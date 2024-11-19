Союзники Украины рассчитывают, что Зеленский найдет способ положить конец конфликту (Bloomberg, США)

Bloomberg: Эрдоган представит мирный план по Украине на саммите G20

Турецкий лидер Эрдоган хочет, чтобы Украина отложила вступление в НАТО минимум на десять лет, сообщает Bloomberg. Также он предлагает создать демилитаризованную зону в Донбассе. В Турции считают, что это наиболее реалистичный подход к урегулированию конфликта.

Сельджан Хаджаоглу (Selcan Hacaoglu)

После почти тысячи дней сопротивления России союзники Украины стремятся положить конец боевым действиям и подталкивают Владимира Зеленского к тому, чтобы рассмотреть новые способы заманить Владимира Путина за стол переговоров.

В январе в Белый дом вернется Дональд Трамп, пообещав скорое прекращение конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Путина начать мирные переговоры в ходе пятничного телефонного разговора. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что поговорит с российским лидером, когда нужный момент настанет.

Двое европейских чиновников признались, что все больше убеждаются в том, что Зеленскому предстоит компромисс с Путиным, поскольку становится ясно, что ни одна из сторон не сможет добиться решающей победы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган последним из членов НАТО вступил в эту дискуссию. Он собирается изложить свое предложение о заморозке конфликта вдоль действующей линии фронта на встрече “Двадцатки” в Рио-де-Жанейро в понедельник, по словам осведомленных источников.

Внезапные призывы к урегулированию свидетельствуют о срочности, с которой союзники Украины пытаются предвосхитить возвращение Трампа, чреватое резким сокращением поддержки США. С вступлением в бой северокорейских войск на стороне России у них усилилось желание остановить конфликт, принесший разрушения обширным территориям Украины, поглотивший сотни миллиардов долларов финансовой помощи и иностранного оружия и перевернувший геополитические отношения в Европе и во всем мире.

Однако Путин не горит желанием раздумывать о перемирии, несмотря на огромные потери. Российский лидер сообщил Шольцу на прошлой неделе, что всегда был открыт для переговоров, подчеркнув при этом, что любое соглашение должно учитывать интересы безопасности России и ее новые территориальные приобретения. Кремль наверняка воспримет усилившийся нажим на Зеленского как доказательство того, что его ставка на истощение приносит плоды.

Накануне саммита “Двадцатки”, который станет последним для президента Джо Байдена, США разрешили Украине бить в тыл России. Смысл этого политического сдвига заключается в том, чтобы укрепить позиции Зеленского до вступления Трампа в должность, чтобы он мог начать переговоры с позиции силы.

Китай и Бразилия, которые также будут присутствовать на саммите в Рио, начиная с мая призывают провести международную конференцию с участием обеих сторон.

Зеленский сообщил государственным СМИ в субботу, что намерен положить конец конфликту в следующем году. Он умоляет союзников предоставить ему более мощное оружие, чтобы Украина могла эффективнее противостоять российским атакам и усилить нажим на Путина, чтобы тот начал переговоры.

“Для нас победа означает более сильную Украину, — сказал Зеленский. — Будет ли это достигнуто за счет дипломатии или на поле боя — другой вопрос”.

Однако Зеленского на саммите “Двадцатки” не будет — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал его отчаянные мольбы о приглашении. Путин решил не присутствовать, заявив в прошлом месяце, что это “помешает работе” саммита из-за ордера на его арест за предполагаемые военные преступления, выданного Международным уголовным судом.

Формула мира Зеленского основана на четком пути к членству в НАТО и гарантиях безопасности до вступления.

Эрдоган же, напротив, предложит Зеленскому отложить обсуждения членства в альянсе минимум на десять лет в качестве уступки Путину, по словам осведомленных источников, попросивших не называть их имен.

Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе на востоке Украины, где Россия контролирует обширные участки территории с 2014 года. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии, а также гарантировать Украине военные поставки в качестве компенсации за согласие не добиваться членства в НАТО.

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они попытаются приостановить обсуждения дальнейшей судьбы оккупированных территорий, дабы сосредоточиться в первую очередь на обеспечении стабильного прекращения огня.

Однако формула в целом может приглянуться некоторым союзникам Киева, которые боятся, что полноценное членство Украины в НАТО может привести к прямому конфликту с Кремлем.

Подход Запада изменился с тех пор, как на поле боя в поддержку сил Путина появились северокорейские войска, и это подтолкнуло Байдена к тому, чтобы разрешить ракетные удары по России. По оценкам некоторых стран “Двадцатки”, Северная Корея может в итоге отправить в Россию до 100 000 солдат (в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. – Прим. ИноСМИ).

Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам осведомленных источников, его разведданные предполагают, что Украина рискует потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся. Однако перспективы на поле боя также дают Путину стимул сражаться дальше.

“Что бы там ни говорил Путин, он не хочет мира и не готов вести о нем переговоры, — заявил Макрон журналистам на взлетной полосе в Буэнос-Айресе, готовясь отбыть в Рио. — Путин намерен лишь ужесточить борьбу, и мы это наблюдаем уже несколько недель”.

Статья написана при участии Альберто Нарделли, Сами Адгирни и Жюльена Понтю