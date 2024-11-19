СМИ: подготовка крейсера "Адмирал Нахимов" к ходовым испытаниям затянулась

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов", который проходит ремонт и глубокую модернизацию на "Севмаше", не выйдет на заводские ходовые испытания до конца осени. Об этом Известиям рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, первый выход корабля в море должен был состояться 15 ноября, но был перенесен на неопределенный срок. Причину собеседники издания не назвали, но предположили, что, скорее всего, корабль выйдет в море не раньше весны 2025 года.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Севмаш

Отметим, что вскоре после публикации "Известий" пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации разместила сообщение, в котором говорится, что работы на борту "Адмирала Нахимова" выполняются в точном соответствии с графиками, согласованными с Минобороны РФ. "В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания", – подчеркнули в ОСК.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году. В 2014-м крейсер переместили в наливной бассейн предприятия, в 2016 году с корабля демонтировали оборудование.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.