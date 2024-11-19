Источник назвал сроки физического пуска реакторов прошедшего ремонт и модернизацию ТАРКР «Адмирал Нахимов»

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Физический пуск реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М, проходящего капитальный ремонт и модернизацию на «Севмаше», планируется провести до конца этого года. Об этом сообщил информированный источник.

Ремонтные работы на ТАРКР «Адмирал Нахимов» продолжаются, на ближайшее время намечены две операции, которые необходимо провести до конца года. Во-первых, это физический пуск реактора, запланированный на последнюю декаду декабря, а также размагничивание корабля, которое будет проводиться на месте, т. е. без выхода крейсера в море.

Физический пуск двух реакторов ТАРКР «Адмирал Нахимов» планируется на третью декаду ноября 2024 года.

— приводит ТАСС слова источника.

Ранее стало известно, что выход «Адмирала Нахимова» на ходовые испытания перенесен по неизвестной причине. Вместо ноября этого года первый выход будет не раньше весны следующего года. До этого в ОСК заявляли, что все работы на корабле идут по графику без срывов.

Как уже неоднократно сообщалось, ТАРК «Адмирал Нахимов» прошел капитальный ремонт и модернизацию, в ходе которой полностью поменял комплекс вооружений, получив высокоточное оружие большой дальности и современные средства противовоздушной обороны. Предварительно, это 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон», 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР «Водопад», т. е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» был заложен 17 мая 1983 года под названием «Калинин». 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов». Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан».