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Вариант заморозки украинского конфликта по линии фронта для России неприемлем, Москва не пойдет на такое соглашение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предлагаемый Западом вариант заморозки конфликта по линии разграничения Россия не примет, для нее это неприемлемо. Москва пойдет на диалог в рамках уже озвученных российским президентом условиях, другие варианты не рассматриваются. В них четко и ясно названы действия Украины, после которых Россия сядет за стол переговоров.

Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России,

- заявил Песков, комментируя предложения, звучащие с Запада.

Ранее Путин заявил, что условиями для начала диалога является прекращение огня украинской армией и вывод всех подразделений ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Украина разоружается, получает нейтральный статус и избавляется от нацистов. Русский язык получает статус государственного, с России снимаются все санкции, наложенные из-за Украины. Как предупредил российский лидер, данное предложение будет действовать не вечно, следующее будет еще жестче.

Предложение же США, хотя оно еще официально не озвучено, предполагает разделение России и Украины по линии фронта, признание за Россией Крыма и части освобожденных территорий, а остальная Украина остается под Западом, там практически ничего не меняется, кроме Зеленского. Естественно, это будут очередные «минские соглашения» с отложенной на несколько лет войной.