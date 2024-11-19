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ЦАМТО

Литва, Польша, Эстония и Норвегия намерены совместно закупать ПЗРК "Перун"

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ПЗРК "Перун" (PIORUN)
ПЗРК "Перун" (PIORUN).
Источник изображения: fma.no

ЦАМТО, 18 ноября. МНО Литвы объявило о подписании с Польшей, Эстонией и Норвегией соглашения о совместной закупке ПЗРК "Перун".

Как сообщило военное ведомство Литвы, 14 ноября замминистра национальной обороны Моника Королевене посетила завод компании MESKO в Польше для подписания протокола о намерениях по приобретению ПЗРК.

Закупка переносных зенитных ракетных комплексов будет финансироваться через Закон о поддержке европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок (EDIRPA). По мнению министерства, совместные закупки ВВТ важны, среди прочего, для стандартизации парка вооружений в рамках ЕС, а также снижения расходов и укрепления обороноспособности.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны Литвы проведет переговоры с компанией MESKO от имени всех четырех стран в рамках процедуры совместной закупки.

В ходе визита в Польшу М.Королевене также обсудила двустороннее сотрудничество с государственным секретарем МНО Польши Павлом Бейдой. Стороны подчеркнули важность двустороннего сотрудничества, стратегического партнерства и сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, Польша, Эстония и Норвегия уже являются покупателями ПЗРК "Перун". В июле 2024 года Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что совместно с Польшей и двумя другими европейскими странами подало заявку на частичное финансирование Европейским союзом совместной закупки переносных зенитных ракетных комплексов "Перун" в рамках инициативы EDIRPA. Польша представила Литве приглашение присоединиться к приобретению ПЗРК "Перун" польской разработки во время июльского визита в Вильнюс министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

В настоящее время на вооружении ВС Литвы имеются более старые ПЗРК польского производства – "Гром".

ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант ПЗРК "Гром", являющегося дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Дальность поражения целей – от 400 до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость ракеты – 560 м/с.

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