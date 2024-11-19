Глава МИД Литвы: "рано открывать шампанское" после разрешения на удары вглубь РФ

Габриэлюс Ландсбергис отметил, что никто не знает, "сколько ракет на самом деле есть у украинцев"

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Западным странам "рано открывать шампанское" после одобрения президентом США Джо Байденом ударов американским оружием вглубь территории России. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

12 сентября президент России Владимир Путин указывал, что возможное решение об использовании западных дальнобойных вооружений против РФ будет означать не что иное, как прямое участие США и других стран НАТО в войне на Украине. Это существенным образом поменяет саму суть и природу данного конфликта и РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться, предупредил президент России. Путин подчеркнул, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.