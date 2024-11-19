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ТАСС

Песков: Путин уже четко сформулировал позицию РФ по ударам ракетами США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Это было несколько месяцев назад, напомнил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Позиция РФ насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации о решении США и некоторых стран Европы в западной прессе.

"Мы конечно же обратили внимание на публикации, где без ссылок на какие-то официальные источники, но содержится упомянутая информация, - отметил представитель Кремля. - Позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад".

"Там все сказано предельно четко, - добавил Песков. - Я просто рекомендую еще раз ознакомиться с этими словами президента".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинская армия сама не в состоянии наносить удары современным западным дальнобойным оружием, полетные задания для которого могут вносить только военнослужащие стран НАТО и только с использованием разведданных с натовских спутников.

"Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта", - подчеркивал Путин 12 сентября. По его словам, в этом случае Россия будет "принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз", которые ей будут создаваться. 

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