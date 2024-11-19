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ТАСС

Боррель призвал ЕС ускорить поставки оружия Киеву

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Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Каждый раз, когда ЕС принимает решения в поддержку Украины, это происходит слишком долго, указал уходящий в отставку глава дипломатии Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Евросоюзу следует преодолеть разногласия по Украине и поставлять оружие Киеву быстрее. Об этом заявил уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

По его мнению, Европа "должна перестать спорить и начать поставлять оружие Украине быстрее". "Мы слишком часто не были едины, и дискуссии о помощи Украине занимали слишком много времени, - заявил он. - Я хочу сказать министрам: будьте быстрее. Каждый раз, когда ЕС принимает решения в поддержку Украины, это происходит слишком долго, всегда слишком много колебаний".

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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Путин Владимир
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