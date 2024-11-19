МИД КНР заявил, что Пекин "не подливает масла в огонь" на Украине

Китай не осуществляет поставки вооружений сторонам российско-украинского конфликта, подчеркнул официальный представитель дипведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай не осуществляет поставки вооружений сторонам российско-украинского конфликта и придерживается последовательной позиции в вопросе его политического урегулирования. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя утверждения в европейской прессе о том, что Китай помогает РФ в производстве беспилотников.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в украинском вопросе, мы активно призываем к миру и переговорам, - отметил Линь Цзянь. - Это резко контрастирует с тем, что некоторые страны придерживаются двойных стандартов и подливают масло в огонь украинского кризиса".

Китай всегда ответственно подходил к экспорту военной продукции и товаров двойного назначения, указал Линь Цзянь. По его словам, Пекин никогда не предоставлял сторонам конфликта летальное оружие. Представитель МИД призвал не спекулировать на эту тему и не клеветать на Китай.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС написало, что у разведки есть данные о заводе в Китае, на котором, как утверждается, производятся беспилотники, которые поставляются в Россию. Пекин неоднократно называл подобные утверждения безосновательными и заявлял, что строго контролирует экспорт беспилотников.