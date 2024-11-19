Войти
ТАСС

Физический пуск реакторов "Адмирала Нахимова" планируют до конца 2024 года

300
0
0
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Максим Воркунков/ ТАСС

Операция может быть сведена к определению пускового положения компенсирующих решеток, сообщил источник, близкий к ВМФ России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Физический пуск реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М планируется на третью декаду ноября 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Физический пуск двух реакторов ТАРКР "Адмирал Нахимов" планируется на третью декаду ноября 2024 года", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Собеседник не исключил, что "операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов".

По словам другого источника ТАСС в кораблестроительной отрасли, еще одной операцией, которую планируется выполнить до завершения текущего года, будет размагничивание корабля без его выхода в море.

Крейсер "Адмирал Нахимов"

Ранее газета "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщила, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии "Севмаш", не выйдет на заводские ходовые испытания этой осенью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), работы на атомном крейсере выполняются в соответствии с графиком. В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания.

Крейсер "Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году. В 2021 году он должен был выйти на испытания.

Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера, которое предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Он также будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.

Как сообщил ТАСС в августе 2023 года генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, это "уникальный в плане технического оснащения корабль". По его словам, крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Он отмечал, что после передачи флоту "Адмирал Нахимов" прослужит как минимум 30 лет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
Калибр КР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 08:24
  • 5689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 19.11 02:43
  • 1
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска
  • 18.11 16:08
  • 0
Технологии, без которых нет будущего
  • 18.11 07:17
  • 2
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35