Физический пуск реакторов "Адмирала Нахимова" планируют до конца 2024 года

Операция может быть сведена к определению пускового положения компенсирующих решеток, сообщил источник, близкий к ВМФ России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Физический пуск реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М планируется на третью декаду ноября 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Физический пуск двух реакторов ТАРКР "Адмирал Нахимов" планируется на третью декаду ноября 2024 года", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Собеседник не исключил, что "операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов".

По словам другого источника ТАСС в кораблестроительной отрасли, еще одной операцией, которую планируется выполнить до завершения текущего года, будет размагничивание корабля без его выхода в море.

Крейсер "Адмирал Нахимов"

Ранее газета "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщила, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии "Севмаш", не выйдет на заводские ходовые испытания этой осенью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), работы на атомном крейсере выполняются в соответствии с графиком. В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания.

Крейсер "Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году. В 2021 году он должен был выйти на испытания.

Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера, которое предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Он также будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.

Как сообщил ТАСС в августе 2023 года генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, это "уникальный в плане технического оснащения корабль". По его словам, крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Он отмечал, что после передачи флоту "Адмирал Нахимов" прослужит как минимум 30 лет.