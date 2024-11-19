Боррель признал, что не смог разблокировать поставки Киеву через Еврофонд мира

Уходящий в отставку глава дипслужбы ЕС ранее обещал, что к концу своего мандата ему удастся разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Уходящий 1 декабря в отставку глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признал, что ему уже не удастся разблокировать поставки европейского оружия Украине через Европейский фонд мира.

"К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира", - заявил Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Ранее он давал обещания, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд через Еврофонд мира, которые уже более года продолжает блокировать Венгрия.