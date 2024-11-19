Эстония направит Украине очередной пакет военной помощи

ЦАМТО, 18 ноября. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о направлении очередного пакета военной помощи Украине, который будет включать военную технику и боеприпасы, сообщило Минобороны Эстонии.

Как заявил Х.Певкур, новый пакет помощи передается из наличия Вооруженных сил Эстонии с учетом потребностей Украины. При этом он сформирован таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии.

В состав пакета помощи войдут морское обмундирование, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и боеприпасы различных типов.

По информации министра, пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время министерство на конкурсной основе определит ежегодную поддержку для эстонских компаний, что позволит Украине регулярно получать помощь от эстонской оборонной промышленности. Помимо помощи Украине, данный формат поддержит экономику и безопасность Эстонии.

На текущий момент Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 млн. евро или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее Эстония уже передала ВСУ ракеты для противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медикаменты, средства индивидуальной защиты (шлемы и др.), рационы питания и т.д.

С начала конфликта на Украине Эстония организовала обучение в Эстонии и за рубежом более 1500 украинских военнослужащих.

Кроме того, в 2023 году по инициативе и под руководством Эстонии и Люксембурга была создана IT-коалиция, задачей которой является поддержка создания соответствующей стандартам НАТО безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры для Вооруженных сил Украины.