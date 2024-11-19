Войти
ЦАМТО

Эстония направит Украине очередной пакет военной помощи

281
0
0
Противотанковый ракетный комплекс Javelin армии США
Противотанковый ракетный комплекс Javelin армии США.
Источник изображения: армия США

ЦАМТО, 18 ноября. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о направлении очередного пакета военной помощи Украине, который будет включать военную технику и боеприпасы, сообщило Минобороны Эстонии.

Как заявил Х.Певкур, новый пакет помощи передается из наличия Вооруженных сил Эстонии с учетом потребностей Украины. При этом он сформирован таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии.

В состав пакета помощи войдут морское обмундирование, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и боеприпасы различных типов.

По информации министра, пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время министерство на конкурсной основе определит ежегодную поддержку для эстонских компаний, что позволит Украине регулярно получать помощь от эстонской оборонной промышленности. Помимо помощи Украине, данный формат поддержит экономику и безопасность Эстонии.

На текущий момент Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 млн. евро или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее Эстония уже передала ВСУ ракеты для противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медикаменты, средства индивидуальной защиты (шлемы и др.), рационы питания и т.д.

С начала конфликта на Украине Эстония организовала обучение в Эстонии и за рубежом более 1500 украинских военнослужащих.

Кроме того, в 2023 году по инициативе и под руководством Эстонии и Люксембурга была создана IT-коалиция, задачей которой является поддержка создания соответствующей стандартам НАТО безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры для Вооруженных сил Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 08:24
  • 5689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 19.11 02:43
  • 1
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска
  • 18.11 16:08
  • 0
Технологии, без которых нет будущего
  • 18.11 07:17
  • 2
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35