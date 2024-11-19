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Военное обозрение

Берлин поставит Киеву дроны Helsing с ИИ, якобы не поддающиеся воздействию РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Германия в декабре этого года начнет поставки на Украину беспилотных летательных аппаратов фирмы Helsing. Об этом информирует немецкая пресса. В публикации отмечается, что эти дроны якобы не поддаются воздействию РЭБ.

Берлин намерен поставить Киеву четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов Helsing, оснащенных искусственным интеллектом

– отмечается в публикации.

Авторы добавляют, что эти дроны имеют большую дальность действия по сравнению с теми БПЛА, которые уже есть в распоряжении ВСУ, и могут нести запас взрывчатки, достаточный для уничтожения танка или блиндажа.

Беспилотный летательный аппарат Helsing самостоятельно изучает местность, понимая, где он находится, что существенно облегчает задачу оператора. После обнаружения цели и получения команды оператора дрон самостоятельно производит атаку

– цитирует пресса ФРГ источник, являющегося специалистом в области вооружений.

Как отмечается, в бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотных летательных аппаратов ВСУ смогут поражать командные пункты ВС РФ, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.

Добавим, что российские военные в настоящее время активно применяют против боевиков киевского режима дроны на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», которые точно не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

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