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Германия в декабре этого года начнет поставки на Украину беспилотных летательных аппаратов фирмы Helsing. Об этом информирует немецкая пресса. В публикации отмечается, что эти дроны якобы не поддаются воздействию РЭБ.
– отмечается в публикации.
Авторы добавляют, что эти дроны имеют большую дальность действия по сравнению с теми БПЛА, которые уже есть в распоряжении ВСУ, и могут нести запас взрывчатки, достаточный для уничтожения танка или блиндажа.
– цитирует пресса ФРГ источник, являющегося специалистом в области вооружений.
Как отмечается, в бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотных летательных аппаратов ВСУ смогут поражать командные пункты ВС РФ, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.
Добавим, что российские военные в настоящее время активно применяют против боевиков киевского режима дроны на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», которые точно не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы.