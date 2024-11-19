Картаполов: удары по инфраструктуре Киева предотвратят запуск тактических ракет

Нужно "продолжать работу по аэродромам, чтобы исключить возможность применения авиации", заявил глава комитета Госдумы по обороне

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Удары по военной инфраструктуре, в том числе по аэродромам и складам оружия, на территории Украины позволят предотвратить запуски тактических ракет, направленных вглубь РФ. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя решение стран Запада о возможности ударов дальнобойным оружием вглубь РФ.

"Надо сделать выводы, надо сейчас продолжать работу по аэродромам, чтобы исключить возможность применения авиации. Не будут иметь возможности взлетать самолеты, значит никакие ракеты, которые воздушного базирования (к которым относятся SCALP и Storm Shadow - прим. ТАСС), не будут применяться", - отметил Картаполов.

"Надо выяснять, где находятся запасы этих ракет, работать по транспортам, работать по складам, работать по инфраструктуре", - добавил он.

По словам Картаполова, ответ на такое решение стран Запада "будет обязательно". "И ответ будет для всех неожиданный и крайне чувствительный. Об этом наш президент уже говорил", - подчеркнул Картаполов.

Он также отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) "способны перехватывать любые воздушные цели на сегодня". "Это касается и крылатых ракет, и баллистических целей типа снарядов ATACMS. Мы уже не раз их перехватывали, поэтому ничего нового здесь не будет. Увеличится только дальность полета, а баллистические характеристики и другие характеристики остаются теми же самыми. Поэтому как перехватывали, так и будем перехватывать", - подчеркнул Картаполов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало.