Повышение ставок и эскалация. Реакция на решение США по ударам вглубь РФ

Лидеры США, Франции и Великобритании, согласно источникам, приняли решение о нанесении ракетных ударов с территории Украины вглубь российской территории. Мировые СМИ и эксперты считают, что такой шаг повысит ставки в конфликте, но не улучшит позиции Киева.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Белого дома, Парижа и Лондона пока не последовало.

ТАСС собрал основное о международной реакции на очередную попытку эскалации.

Влияние на ход конфликта

Решение президента США об ударах американскими ракетами ATACMS вглубь территории России не окажет существенного влияния на ход конфликта на Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и западных стран.

Решение Байдена повысит ставки в конфликте, но не улучшит позиции Киева из-за нехватки у него вооружений. Такое мнение приводится в материале телекомпании CNN.

Решение администрации Байдена настолько опасно, что может привести к третьей мировой войне, считает американский юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик, который неоднократно посещал Донбасс и выступал в ООН.

Президент США создал предпосылки для начала третьей мировой войны, разрешив наносить удары американским оружием вглубь территории России. Такое мнение выразил американский сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта).

Попытка помешать Трампу

Решение Байдена одобрить удары по территории России баллистическими ракетами ATACMS направлено против избранного президента Дональда Трампа, считает миллиардер Дэвид Сакс.

"Президент Трамп получил очевидный мандат на завершение войны на Украине. Что делает Байден в последние два месяца на посту? Масштабно обостряет ее. Его цель - оставить Трампу худшую ситуацию?" - написал Сакс.

Байден подставил Трампа, выйдя на открытую тропу войны во внутреннем и внешнем политическом контурах. Такое мнение высказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Решение Байдена не изменит намерения Трампа положить конец конфликту при помощи переговоров, в свою очередь считает политолог, профессор Уильямс-колледжа Джеймс Макаллистер

Дональд Трамп - младший заявил, что американский военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того, как должность президента займет его отец.

Трамп может подвергнуть пересмотру решение Байдена, заявил представитель его переходной команды.

Реакция в России

Президент Владимир Путин ранее уже высказался об ударах по территории России американским дальнобойным оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Удары ракетами США вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Маршруты военных поставок для украинской армии известны Вооруженным силам РФ, поэтому дальнобойное оружие станет такой же законной целью для России, как и другие виды вооружений, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.