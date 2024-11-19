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ТАСС

Эксперт Степанов: китайские боевые "микроволновки" могут сжечь Starfield Маска

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН полагает, что "в будущем разработка может быть использована и для мирных целей"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Разработанное китайскими учеными микроволновое оружие способно поражать низкоорбитальные космические аппараты. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Ранее газета South China Morning Post сообщила о создании в КНР оружия, способного синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия на одну цель. Это похоже на работу "Звезды смерти" из серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), отметили в издании. Вымышленная боевая космическая станция концентрировала восемь лазерных лучей для уничтожения планет, пояснили в газете.

"Инженеры из Поднебесной каким-то образом преодолели препятствия и построили систему, состоящую из семи излучающих аппаратов, экспериментальные стрельбы из которых подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американской GPS и других спутников. Теперь боевые "китайские микроволновки" будут жечь спутниковую группировку Starshield Илона Маска, к примеру", - сказал Степанов.

Он пояснил, что эта разработка - "новый тип микроволнового, прежде всего противоспутникового оружия, которое синхронизирует и фокусирует электромагнитные волны в одной точке для поражения целей". "Хотя подобные задачи уже решены мировыми лидерами ВПК для лазерных систем, с микроволновым излучением это оказалось значительно сложнее", - отметил эксперт.

Эксперт полагает, что "в будущем разработка может быть использована и для мирных целей, например для эффективной беспроводной передачи солнечной энергии с орбиты на Землю". "Это позволит создать распределенную сеть низкоорбитальных солнечных станций", - считает Степанов. 

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Китай
США
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Илон Маск
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