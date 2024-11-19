ФРГ с декабря начнет поставки Киеву ударных беспилотников Helsing

БПЛА якобы будут применяться против российских командных центров или логистических объектов, сообщал министр обороны Борис Писториус газете Bild

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Германия с декабря начнет поставки Киеву высокотехнологичных ударных беспилотников фирмы Helsing, способных преодолевать средства электронной борьбы и получивших название "мини-таурусов" (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Всего будет передано 4 тыс. таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. Поставки будут осуществляться по несколько сотен единиц в месяц. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал о планах передать БПЛА Киеву в июне, а в сентябре Helsing подписала контракт на их передачу с Министерством обороны Украины. Финансируются поставки правительством Германии.

Беспилотники Helsing обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных дронов ВСУ, и могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа. "Беспилотник, так сказать, сам осматривает местность и на основании многих тысяч указателей пути распознает, где находится, тем самым помогая оператору держать его курс в сложных погодных условиях или в разбомбленных районах", - рассказал изданию один из специалистов в области вооружений. "Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно", - добавил он. То есть такие БПЛА могут поражать ее даже в том случае, если нарушена связь и управление. Таким образом, процент попадания значительно выше, чем у обычных беспилотников. Стоимость же ниже аналогов, пишет газета.

Писториус по случаю скорого начала поставок заявил Bild, что БПЛА якобы будут применяться против российских командных центров или логистических объектов. Он утверждал, что сам наблюдал в мае во время визита на Украину полеты дронов Helsing и их эффективность якобы "убедила". "Мы поддерживаем тесный диалог с нашими украинскими партнерами и сможем сделать выводы для Бундесвера, как применять этот тип дронов. Это поможет и нам в расширении наших собственных возможностей по использованию беспилотников", - заявил министр.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.