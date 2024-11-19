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Военное обозрение

Российский дипломат назвала наиболее активных поставщиков беспилотников Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на заявления Зеленского о запуске производства беспилотников на Украине, львиную долю дронов Киев получает по-прежнему из-за рубежа. Наиболее активными поставщиками дронов киевскому режиму являются семь западных стран. Об этом сообщила возглавляющая делегацию России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Российский дипломат выделила семь стран Запада, которые наиболее активно поставляют беспилотники Украине, не намереваясь сворачивать свою деятельность. Прямые поставки БПЛА осуществляют Великобритания, Германия, Латвия и Литва, Нидерланды и Франция, а также Канада. Кроме того, не снят с повестки вопрос строительства на Украине завода по выпуску турецких беспилотников, а американский Boeing намерен производить БПЛА вместе с украинским "Антоновым".

Несмотря на длительную и обширную историю преступлений киевского режима, Запад интенсифицирует сотрудничество с ним в сфере БПЛА. Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция.

- приводит РИА Новости слова Ждановой.

Как подчеркнула российский дипломат, все производства военной техники, открытые на территории Украины, становятся приоритетной целью для российских войск. Москва об этом всех предупредила заранее.

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