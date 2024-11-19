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ТАСС

WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию

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Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jose Luis Magana

По мнению обозревателя газеты Меган Стэк, на деле Вашингтон не хочет защищать Киев

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Киев только из желания ослабить Россию и ведет "войну чужими руками". Такое мнение выразила обозреватель газеты The Wall Street Journal Меган Стэк. 

"Я считаю правильным называть Украину войной чужими руками, поскольку разумно сделать вывод, что администрация Байдена поддерживает конфликт <...>, так как это шанс ослабить нашего врага, не вступая с ним в прямой бой", - указала журналист.

"Мы хотим, чтобы Украина функционировала как протекторат", - отметила она, добавив, что на деле Вашингтон "не хочет защищать" Киев. По мнению колумниста, эта стратегия "уродливая", но тактически оправданная для США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
SCALP
1 комментарий
№1
19.11.2024 03:31
Пока официальных подтверждений об атаке не последовало.Нельзя при этом забывать ,что Путин откорректировал ядерную доктрину.
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