В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

ЦАМТО, 18 ноября. Повышенный интерес к модернизированному Як-130М проявляют страны Юго-Восточной Азии, где уже эксплуатируется базовый тип этого самолета.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках авиасалона Airshow China-2024.

В настоящее время учебно-боевой самолет Як-130 находится на вооружении ряда стран ЮВА, в том числе Лаоса, Бангладеш и Мьянмы.

"Рособоронэкспорт" уже провел первые презентации нового учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями на форуме "Армия-2024". Представители стран Юго-Восточной Азии, где эксплуатируются самолеты Як-130, естественно, проявляют к нему повышенный интерес. Уверен, в ближайшей перспективе перейдем к отработке заявок заказчиков", – сказал А.Михеев.

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда "РИА Новости" в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.

Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас этот самолет при поставках на экспорт позиционируется как легкий штурмовик.