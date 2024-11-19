KMZ: первый в серии катер RX-1173 для МЧС успешно прошел ходовые испытания

ЦАМТО, 18 ноября. Первые испытания патрульного катера специального назначения RX-1173 для МЧС России по контракту на 2,76 млрд. руб. прошли успешно.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга ВПК KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко.

КМZ строит патрульные катера специального назначения RX-1173 в рамках крупного контракта, в который входит 199 многоцелевых катеров, общая сумма заказа – 2,76 млрд. руб. В рамках контракта будут построены катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). Этот контракт для холдинга является самым крупным и перспективным, он может заложить фундамент для запуска серийного изготовления катеров всех типов.

"Ходовые испытания катера RX-1173 прошли успешно. Он отлично маневрировал и уверенно себя чувствовал на воде. Во время испытаний катер развил скорость 90 км/ч", – сказал М.Даниленко.

Он отметил, что катер RX-1173 строится с использованием технологии малозаметности. Его мореходные качества обеспечивают возможность эксплуатации в водных бассейнах разряда "М-СП". В модели применены технические решения, позволившие значительно снизить уровень шума моторов и повысить комфортность на переходе.

Скоростной катер RX-1173 длиной 12 м оснащен пятью баками суммарной емкостью 5000 л, что обеспечивает запас хода в 3200 морских миль. Катер способен развивать скорость до 63 миль/ч (около 100 км/ч).