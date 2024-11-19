Минобороны Хорватии приобретет БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 18 ноября. Правительство Хорватии одобрило приобретение БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar Makina, сообщили турецкие СМИ.

Ответственность за исполнение решения возложено на Министерство обороны Хорватии.

По заявлению министра обороны Ивана Анушича, о необходимости приоритетного и срочного приобретения БЛА "Байрактар TB2" заявили Вооруженные силы Хорватии. В конце сентября 2024 года покупку одобрил Комитет по обороне хорватского парламента. Закупка будет реализована в период с 2024 по 2026 гг.

Предложенный турецкой компанией комплексный пакет стоимостью около 95 млн. долл. предусматривает поставку шести беспилотных авиационных комплексов "Байрактар TB2", оснащенных современными электронно-оптическими камерами для ведения разведки и малоразмерными боеприпасами. Соглашение также включает поставку начального комплекта вооружения, сопутствующего вспомогательного оборудования (центр командования и управления, тренажер, наземные станции управления, а также наземные стационарные и мобильные станции передачи данных), обучение специалистов в учебном центре компании Baykar Makina в Турции. Кроме того, будет предоставлен начальный комплект запасных частей, который обеспечит эксплуатацию БЛА в течение 4000 летных часов, оборудование и инструмент для технического обслуживания.

Соглашения предусматривает предоставление гарантии в течение 2 лет, либо до достижения БЛА налета в 4000 часов. Турецкие специалисты будут в течение 2 лет находиться в Хорватии для обучения личного состава ВС страны применению и поддержке БЛА.

Ранее, в рамках проведенной в октябре выставки в Стамбуле SAHA Expo, Baykar Makina заключила соглашение с хорватской компанией ORQA, предусматривающее интеграцию на борт "Байрактар TB2" разработанных в Хорватии FPV-дронов.

Общая стоимость покупки оценивается в 86,424 млн. евро (94,911 млн. долл.), включая НДС. Как планируется, Минобороны Хорватии выплатит 20,2 млн. евро в 2024 году, 37,5 млн. евро – в 2025 году и 27 млн. евро – в 2026 году.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг оснащен одним двигателем внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.