Бойцы "Севера" применяют багги с РЭБ для эвакуации раненых в Курской области

Командир медицинского взвода с позывным Вини назвал такую технику незаменимой

КУРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Медицинские подразделения мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Север" применяют маневренные мотовездеходы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для эвакуации раненых в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Для защиты автотранспорта от FPV-дронов противника в медицинские подразделения группировки войск "Север" продолжают поступать современные высокоэффективные системы радиоэлектронной борьбы. Адаптация защиты была сложным процессом, поскольку необходимо было избежать негативного воздействия на медицинское оборудование. Данные системы РЭБ устанавливаются не только на новые багги, а также передаются в медицинские подразделения, выполняющие задачи на передовой для установки на санитарные машины. Быстрые перемещения по бездорожью на высокопроходимых багги сокращают время, необходимое на преодоление открытых участков местности", - сказали там.

Быстроходные, легкие, адаптированные для медицинских нужд мотовездеходы с современными комплексами РЭБ малозаметны, имеют повышенную проходимость и маневренность. Мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость на пересеченной местности. Это дает возможность уходить от украинских дронов и мгновенно покидать зону обстрела. Небольшой по размеру автомобиль может перевозить несколько пострадавших бойцов, причем двоих можно эвакуировать сразу на носилках.

"Опыт у меня большой. Месяцев шесть я на ней отъездил. Много очень людей эвакуировано, в районе 600 человек. Техника незаменимая. Везде проходимая - любая каша, грязь. И километров 90-100 [км/ч] она идет", - рассказал командир медицинского взвода с позывным Вини.

Как отметили в МО РФ, бензиновые багги - часто единственный транспорт, способный быстро эвакуировать раненых с поля боя. Такой транспорт поступает на вооружение группировки войск "Север" в массовом порядке.

В ведомстве уточнили, что после получения новых автомобилей и средств РЭБ военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Север" готовятся к новому штурму. Продвижение российских подразделений в приграничном районе Курской области идет постоянно.