Трамп может приблизить неизбежное на Украине (The New York Times, США)

NYT: Трамп положит конец конфликту на Украине

Трамп нужен Америке, чтобы положить конец конфликту на Украине, пишет NYT. Вашингтон не собирается по-настоящему защищать Киев, и нет причин ожидать, что российская армия потеряет преимущество: в конечном итоге потребуется пойти на мирное урегулирование, уверен автор статьи.

Меган К. Стэк (Megan K. Stack)

Избранный президент США Дональд Трамп получит в наследство кровавый конфликт на Украине. Он пообещал как можно скорее положить конец этой бойне.

Трамп не разъяснял свой план – если, конечно, он у него есть, – но избранный вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Украину уступить занятые земли России и отказаться от желания вступить в НАТО в обмен на мир. Кандидат на пост советника по национальной безопасности Трампа, конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолц, раскритиковал объемы американской помощи Киеву и призвал к скорейшим переговорам, параллельно усомнившись в необходимости добиваться полного "освобождения" всей территории Украины.

Если Трамп последует совету своих приближенных и принудит Украину к переговорам, на которых ей придется пойти на территориальные уступки, политические соперники республиканца, а также ястребы в его собственной партии, поспешат обвинить его в том, что он бросил Украины на произвол судьбы и поощряет жажду экспансии Владимира Путина.

И они будут правы – и как-то приукрасить такой шаг будет невозможно. Украинцы окажутся в подвешенном состоянии, а Путин сможет снова начать наступление по прошествии какого-то времени – или распространить свои имперские замыслы на других соседей.

Но Трампу все равно придется так поступить.

Ежедневно в ходе конфликта гибнут десятки, а зачастую и сотни людей. Трамп должен воспользоваться предоставившимся ему шансом спасти эти жизни. Никто не кинется героически спасать Украину. В конечном итоге потребуется пойти на мирное урегулирование.

Несмотря на спорадические моменты впечатляющих успехов украинских войск, Россия постепенно укрепляет свои позиции, и сейчас нет никаких причин ожидать, что Путин потеряет преимущество. Эти слова могут показаться пораженчеством, но это просто реальный взгляд на вещи. И это не предвзятое мнение – в медиапространстве уже давно циркулируют сообщения о том, что чиновники администрации Байдена тихонько пытаются подтолкнуть Украину к переговорам.

Амбициозное украинское контрнаступление 2023 года, нацеленное на то, чтобы перерезать пути снабжения между Россией и Крымом (исторически ценным и стратегически расположенным полуостровом, вошедшим в состав России в 2014 году), потерпело крах. В августе прошлого года Украине удалось захватить несколько сотен квадратных километров российской территории в Курской области, но сейчас Россия отвоевывает эти земли. Около 50 тысяч военнослужащих (включая 10 тысяч северокорейцев) готовятся предпринять наступление на остающийся там контингент ВСУ. Параллельно с этим Россия наступает на восточном и южном направлении.

Тем временем Украина ищет солдат. По сообщениям СМИ, сейчас, по истечении двух лет и девяти месяцев борьбы, украинская полиция прочесывает станции метро и бары в поисках новобранцев. Зависимость от западного оружия, в свою очередь, означает, что поставки могут (и так и происходит) затягиваться и подвисать по политическим причинам.

Посадить за стол переговоров Украину и Россию – лишь начало. Решение о том, сколько земель остается под контролем россиян, чревато серьезными политическими последствиями, но даже это не самое сложное – в конце концов, лидер любой страны сможет представить территориальные уступки как временные потери, которые позже можно будет переиграть с помощью дипломатии или даже силы. Владимир Зеленский долгое время настаивал на том, что Украина будет бороться до тех пор, пока каждый клочок земли не будет освобожден от российских войск, но в последнее время он стал звучать более реалистично или, по крайней мере, смирился. Теперь он перешел активным попыткам добиться международных гарантий безопасности на случай потенциального нападения Москвы.

По-настоящему неразрешимой проблемой является позиция Зеленского, потребовавшего от Запада защитить Украину от возможной будущей российской агрессии, предоставив то, что дипломаты эвфемистически называют "гарантиями безопасности". На практике Украина хочет восстановить и укрепить свои вооруженные силы (эту часть будет легко выполнить), а также, что крайне важно и вызывает противоречивые реакции, получить немедленное приглашение вступить в НАТО.

Одно лишь это обстоятельство может привести к срыву переговоров. Путин назвал в числе условий для заключения мира соблюдение Украиной внеблокового (другими словами, чтобы Украина не вступала в НАТО или не заключала какие-либо договоры о безопасности) и безъядерного статуса (Украина способна разработать ядерное оружие, что звучит как вполне реалистичный, хотя и чрезмерный, запасной план на случай, если Запад не сможет обеспечить защиту). Вэнс также предложил Украине объявить о нейтральном статусе и отказаться от намерения вступить в НАТО. Даже президент Байден – который, как неоднократно повторялось, является главным защитником Киева – заявил, что не поддержит "натоизацию" Украины.

Логично, что США с опаской относятся к перспективе вступления Украины в альянс: если бы мы были готовы ради Киева вступить в войну с Россией, мы бы уже это сделали. Если бы Вашингтон действительно хотел, чтобы Украина победила любой ценой, администрация бы отправила туда войска. Но никто из здравомыслящих людей – включая автора этого материала – не хочет брать на себя риск разжечь прямой конфликт между двумя государствами, обладающими ядерным оружием.

Американские официальные лица обычно описывают этот конфликт в благородных выражениях, восхваляя свою непоколебимую поддержку – на сумму 175 миллиардов долларов – героической Украины в борьбе с чудовищным Путиным. Иногда, впрочем, они высказываются более прямолинейно – как, например, когда министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам в Польше спустя пару месяцев после начала российской военной операции, что США хотят видеть Россию "ослабленной". Этот комментарий наводил на мысль о том, что Вашингтон намерен на полную катушку использовать украинский патриотизм и тратить жизни украинцев, потому что затяжной конфликт – и даже конфликт, который, скорее всего, заведомо нельзя выиграть – отвечал интересам США по ослаблению влияния Путина.

Я считаю правильным называть ситуацию на Украине прокси-войной, потому что, на мой взгляд, разумно заключить, что администрация Байдена поддерживала конфликт не только из уважения к праведной украинской решимости дать отпор России, но и потому, что он давал шанс ослабить нашего врага, не вступая с ним в прямую схватку.

Это не умаляет заслуг бесчисленных простых украинцев, мужественно сражающихся на передовой. То, что Россия еще не заняла всю территорию страны, свидетельствует об их невероятной стойкости (не говоря уже об американской огневой мощи).

США, тем временем, оказались в неудобной промежуточной позиции: мы поддерживаем Украину в достаточной мере, чтобы та могла продолжать сражаться, но не в том объеме, который помог бы Киеву победить. Украинский конфликт не стал для Америки шансом решить проблему с Путиным, но в Вашингтоне, безусловно, надеются, что он как минимум нанесет России ущерб и сдержит стремление Кремля к новым завоеваниям.

Ни одна из сторон не опубликовала достоверных данных о потерях, но считается, что с начала военной операции погибло или ранено около миллиона человек. Смертность на Украине теперь превышает рождаемость, что становится демографической проблемой.

Наступает очередная холодная зима, а энергетическая инфраструктура Украины настолько разрушена, что все эти темные и грустные месяцы людям придется терпеть ежедневные отключения света и тепла, которые могут длиться до 20 часов в сутки.

Этот мрачный пейзаж стал пристанищем наиболее экстремальных и трагических результатов игр за власть, которые безжалостно разыгрываются на украинской земле великими державами. И Россия, и США десятилетиями использовали внутренние разногласия в Украине, чтобы подрывать влияние друг друга и сражаться за контроль над регионом – и украинцы, как правило, становились разменной монетой.

Дипломаты и шпионы сменявших друг друга американских администраций погружались в болота постсоветской украинской борьбы за власть, где правила бал коррупция, а резкие разногласия разделяли политиков на два лагеря: поддерживаемых Москвой и тех, кто видел будущее Украины – и искал защиты от России – в Европе.

С 2007 по 2010 год я освещала происходящее на Украине, будучи главой московского бюро газеты Los Angeles Times, и уже много лет наблюдаю за тем, как в этой стране повторяется один и тот же цикл событий. США постоянно обещают Украине больше, чем готовы или способны выполнить, раздражая Россию и оставляя Киев на растерзание Путина.

Это старая сказка: после распада СССР Украина оказалась обладательницей третьего по величине ядерного арсенала в мире. Президент Билл Клинтон уговаривал и убеждал Леонида Кравчука утилизировать ядерные боеголовки и продать уран России. В обмен на согласие Клинтон предложил гарантии безопасности, которые, очевидно, так и не вступили в силу.

Администрация Джорджа Буша-младшего активно поддержала Оранжевую революцию на Украине в 2004 году, когда протестующие выступили с критикой пророссийского кандидата в президенты Виктора Януковича и потребовали более тесного союза с Европой и Западом. Правительство США, обрадовавшееся перспективам реформ и демократии, предоставило прозападным группам финансирование и занялось их обучением. Путин был в ярости; "оранжевая революция" до сих пор фигурирует в его речах как ярчайший пример недобросовестности и предательской натуры США.

Осознавая ярость Путина и уязвимость Киева, Буш пообещал добиваться вступления Украины в НАТО. Этого так и не произошло. Членство в альянсе так и осталось для Украины недосягаемой мечтой – манящее избавление, морковка перед носом, которая так и не досталась Киеву.

Что бы вы ни думали о НАТО (это тема для другого разговора), нет никаких сомнений в том, что Запад завел Украину в неприемлемый геополитический тупик. Страна не получила защиты от НАТО – только последствия в виде гнева Путина. Спустя почти два десятилетия Украина вернулась на отправную точку: по-прежнему в шаге от вступления в альянс, но так и не получив вожделенное приглашение.

Именно беспорядочная динамика – Украина, близкая к Западу и стремящаяся присоединиться к нему, но одновременно не являющаяся его частью – определила стиль поведения США в управлении этим катастрофическим конфликтом. Мы хотим, чтобы Украина функционировала как протекторат, но де-факто не желаем ее защищать. Разумная, но уродливо выглядящая стратегия – оправданная с точки зрения тактики, но предосудительно выглядящая с позиций морали.

Америка не собирается спасать Украину. Возможно, нам нужен Трамп – наглый и беспринципный делец – чтобы наконец сказать об этом вслух и начать действовать соответственно.