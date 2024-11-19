Эксперт: «Дембельский аккорд» Байдена по ракетам абсолютно не удивляет, к этому всё и шло

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Выданное Байденом Зеленскому разрешение на удары вглубь России дальнобойными ракетами давно напрашивалось и не является неожиданностью для России. До инаугурации Трампа Москву ожидает еще множество «сюрпризов» подобного толка. С таким утверждением выступил директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев.

По мнению эксперта, решение по ракетам является этаким «дембельским аккордом» администрации Байдена, причем давно ожидаемым. Глупо было бы считать, что американцы не пойдут на это, ведь до настоящего времени они разрешали всё, что ранее запрещали: танки, истребители, теперь ракеты. Здесь нужно понимать, что США поставили перед собой задачу нанести стратегическое поражение России, неважно каким способом. Поэтому они будут воевать до последнего украинца, последствия их не волнуют.

До инаугурации Трампа еще два месяца, и они преподнесут России множество «сюрпризов», поэтому нужно собраться и вспомнить слова: «если враг не сдается — его уничтожают».

«Дембельский аккорд» Байдена с решением по дальнобойным ракетам абсолютно не удивляет. (...) Нам, именно нам самим надо понять: идет война, пусть и в формате СВО. У них — до последнего украинца. У нас — до победы. По-другому никак.

— приводит РИА Новости слова Горбачева.

Накануне американское издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщило, что Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Вслед за этим аналогичные решения приняли Франция и Британия.