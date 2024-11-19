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РИА Новости

Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье

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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время тренировочных полетов
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время тренировочных полетов.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Летчики МиГ-29К Северного флота отработали боевое маневрирование

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые маневры воздушном пространстве Заполярья. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в полетах принимали участие летчики "из числа молодого пополнения". Они выполнили действия по обнаружению и перехвату неманевренной воздушной цели, а также другие элементы простого пилотажа на средних и малых высотах.

Отмечается, что во время летной смены наблюдались сложные метеорологические условия. Из-за этого от летчиков требовались максимальная концентрация внимания и применение дополнительных навыков пилотирования.

В сообщении уточняется, что перед тем, как приступить к полетам в сложных метеорологических условиях, летчики проходят этапы теоретической и наземной подготовки, а перед полетом отрабатывают свои полетные задания "пешим по летному".

"Такой комплекс подготовки летчика-истребителя помогает смоделировать действия при выполнении полетного задания, а также во время выполнения различных маневров в воздухе в условиях Крайнего Севера", - добавили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29К
Проекты
СФ
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