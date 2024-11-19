Посольство КНР в США прокомментировало решение Байдена об ударах ATACMS по РФ

Пресс-секретарь диппредставительства Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин выступает за мирное дипломатическое урегулирование конфликта

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Арина Халина/. Китай выступает против любых шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта и росту напряженности. Об этом корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать разрешение президента США Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России.

"Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе", - сказал он.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин выступает за мирное дипломатическое урегулирование конфликта. "Вместо того, чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт, соответствующие стороны должны стремиться к созданию условий для политического урегулирования украинского кризиса путем диалога и переговоров и прилагать практические усилия для поддержания мира", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало.