Ким Чен Ын заявил, что Запад использует Украину как "ударный отряд" против РФ

Лидер КНДР указал, что "ситуация в мире приближается к опасным границам"

СЕУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и Запад используют Украину как "ударный отряд" против России. Его слова на слете офицеров Корейской народной армии приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы должны рассматривать войну [Запада] с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд, как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире", - сказал Ким Чен Ын.

"Сейчас торговцы войной продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, продолжают поддерживать войну. Тем самым вовлекается еще больше стран, растет нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война, ситуация в мире приближается к опасным границам", - отметил руководитель народной республики.

Четвертый слет командиров и политруков батальонов КНА прошел 14-15 ноября в Пхеньяне, предыдущее такое мероприятие состоялось 10 лет назад. Председатель государственных дел КНДР 15 ноября выступил с речью "О сложившейся ситуации и задачах командиров и политруков батальонов вооруженных сил республики", в которой призвал офицеров обеспечить полную готовность к ведению боевых действий.