Пятый элемент: чем уникален российский истребитель Су-57

Истребитель нового поколения стал звездой Airshow China — на выставке в КНР уже заключены первые контракты

Истребитель пятого поколения Су-57 и боеприпасы для него впервые представлены публике за пределами РФ. Новейший российский боевой самолет вызвал огромный интерес специалистов на Airshow China в китайском городе Чжухае. О том, как прошла презентация нашего истребителя на крупнейшем в Азии авиационном форуме, а также о возможностях и вооружении этого уникального самолета — в материале «Известий».

Российский истребитель пятого поколения вызвал огромный интерес

За несколько дней до авиасалона в Китае Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина передало ВКС России очередную партию серийных Су-57. Самолет производится, поступает в войска и применяется в ходе специальной военной операции.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения и третий в мире в этой генерации. Первый полет он совершил в 2010 году после американских F-22 (1997) и F-35 (2006). Китайский истребитель Y-20, который также относится к пятому поколению, взлетел на три года позже. Су-57 стал универсальным боевым самолетом, который одинаково успешно может решать задачи как завоевания превосходства в воздухе, так и ударных миссий по наземным целям.

Полет Су-57 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Все основные черты пятого поколения у Су-57 присутствуют: уменьшенная радиолокационная заметность, круговой обзор комплекса радиолокационных станций, возможность интеграции в единое информационное пространство воздушно-наземной операции, сверхманевренность и интеллектуальный борт. На подходе новый двигатель, который обеспечит Су-57 бесфорсажный полет на сверхзвуковой скорости. Впервые среди серийных отечественных истребителей на Су-57 вооружение может размещаться во внутреннем отсеке — ракеты воздух – воздух и воздух – земля, обычные и управляемые бомбы.

На авиасалоне Airshow China в Чжухае Су-57 стал настоящей звездой. Уникальный пилотаж в исполнении шеф-пилота компании «Сухой» Сергея Богдана вызвал настоящий ажиотаж и привлек к себе внимание и специалистов, и обычной публики. Уже в первый день тренировочных полетов в китайских блогах появилось множество сюжетов из летной программы Су-57. Конечно, самолет вызвал пристальное внимание, и было отмечено, например, отсутствие секретного противорадиолокационного покрытия, которое, вероятно, многие хотели бы и пощупать, и, может быть, взять на пробу для изучения. Это очевидно — на международной выставке показывать закрытые разработки отечественного ВПК, которые пока существуют только «для внутреннего использования», конечно, никто не будет. В Чжухае в выставочном виде показан один из опытных прототипов Т-50-4, а не серийная войсковая машина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

На авиасалоне представлены официальные тактико-технические характеристики самолета, и они впечатляют. Максимальная скорость — 2М (две скорости звука). Максимальная скорость у земли — 1350 км/ч. Рекордная дальность действия — перегоночная с двумя дозаправками в воздухе — 7800 км, с одной дозаправкой — 5200 км, без дозаправки — 2800 км. Практический потолок — 18 800 м. Максимальная продолжительность полета — до 10 часов. Нормальная взлетная масса — 26 700 кг, максимальная — 34 000 кг. Максимальная масса полезной нагрузки — вооружения, подвесных баков — 7500 кг. При этом самолет обладает сверхманевренностью, которая присуща самолетам ОКБ Сухого последних поколений, а также имеет конструкцию, которая обеспечивает значительное снижение радиолокационной заметности.

Первые контракты на поставку Су-57 за рубеж

В ходе салона в Чжухае были заключены первые контракты на поставку экспортного варианта самолета — Су-57Э — зарубежным покупателям. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Руководитель госкорпорации отметил, что подобные контракты поддержат нашу авиационную промышленность и дадут возможность развивать наше авиастроение. Пока можно только гадать, с какими именно странами подписаны контракты, но можно отметить, что традиционно интерес к российской высокотехнологичной военной продукции проявляют такие страны, как Алжир, Иран, Индия. Вполне может быть, что могут появиться и совершенно новые игроки из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Российский самолет пятого поколения давно ждут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Нина Падалко Источник изображения: iz.ru

Рядом с истребителем на стоянке демонстрировалось и основное ударное вооружение Су-57, с которым он принимает участие в СВО. В частности, новейшие компактные ракеты воздух – земля дальнего действия Х-69, которые адаптированы для размещения во внутренних отсеках самолета и имеют дальность применения до 400 км. Ракета может нести несколько типов боевых частей, так как имеет модульную конструкцию и оснащена спутниковой системой наведения, которая обеспечивает высокую точность поражения целей. На внешней подвеске на подкрыльевых катапультных пусковых устройствах АКУ-58У самолет также может нести управляемые ракеты большой дальности Х-59М2, которые успешно применяются в ходе СВО. Конечно, с ракетами и бомбами на внешней подвеске нельзя говорить про снижение радиолокационной заметности, но иногда в стелс-возможностях нет необходимости.

Вообще, на авиасалоне в Чжухае российскими официальными лицами отмечено именно успешное применение Су-57 в специальной военной операции. Самолет может нести практически любое современное вооружение и способен соперничать с любым западным комплексом ПВО, включая американский «Пэтриот».

Дмитрий Корнев