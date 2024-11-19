Сын Трампа назвал имбецилами ответственных за решение по ударам вглубь РФ

Дональд Трамп - младший так прокомментировал сообщение газеты The New York Times о том, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение ракет

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший назвал имбецилами тех, кто одобрил нанесение ударов по РФ американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

"К черту жизнь!!! Имбецилы!" - написал он на своей странице в Х (ранее Twitter), комментируя сообщение газеты The New York Times о том, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение ракет.