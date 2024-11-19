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ТАСС

Финляндия повысит расходы на оборону до необходимого уровня НАТО

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland

По данным Минобороны, расходы начнут падать с 2024 года до 1,99% ВВП в 2027 году

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноября. /ТАСС/. Расходы Финляндии на оборону вырастут к концу этого десятилетия до требуемых НАТО 2% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Финляндия должна подготовиться к тому, чтобы в конце 20-х - начале 30-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов. Это означает, что мы уже сейчас должны предоставить Силам обороны право планировать и заказывать материалы на уровне 2% (ВВП)", - сказал Орпо в эфире "Радио Suomi".

По данным газеты Ilta-Sanomat, в 2024 году расходы Финляндии на оборону составляют 2,3% ВВП, или €6,5 млрд, расходы находятся на высоком уровне из-за покупки 64 истребителей F-35. По данным Минобороны, расходы начнут падать с 2024 года до 1,99% ВВП в 2027 году. 

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Страны
Финляндия
Продукция
F-35
Проекты
NATO
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