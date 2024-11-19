Кишащее дронами небо над Украиной меняет ход конфликта (Bloomberg, США)

Bloomberg: Украине не хватает денег на производство БПЛА

В прошлом месяце Украина произвела 1,5 миллиона дронов, что намного меньше годовой производственной мощности, пишет Bloomberg. Военнослужащие ВСУ жалуются, что денег и так не хватает, а с приходом Трампа бюджет на БПЛА может вообще иссякнуть.

Карл Бильдт

Марк Чэмпион (Marc Champion)

Страна производит миллионы небольших и легких дронов. Но вот бюджет на их закупку очень ограничен.

Когда в декабре прошлого года российская ракета поразила позицию Никиты Лучка, 27-летнего украинца контузило и изрешетило осколками. Кроме того, на телефоне Лучка случайно набрался номер его жены, которой он только что написал: "Я тебя люблю". Ей пришлось выслушивать, как три человека из подразделения операторов беспилотников боролись за жизнь, а ее муж вытаскивал из зоны взрыва товарища с раздробленными ногами. Именно она вызвала им подкрепление и помогла организовать эвакуацию.

Раны Лучка зажили, хотя теперь он и страдает от эпилепсии. Некоторое время мужчина обучал новых операторов беспилотников, пока в октябре его не демобилизовали. Он прослужил два года, и за это время методы ведения конфликта претерпели серьезные изменения.

"У нас не было достаточно пехоты, чтобы обеспечить отдых и ротацию подразделений, — говорит Лучок. — Сейчас главная сила нашей армии — в дронах".

Беспилотные летательные аппараты используются в войне уже несколько десятилетий. США и СССР применяли беспилотники-шпионы во время холодной войны, а разведывательные дроны были на вооружении у американцев во Вьетнаме. Американские военные впервые применили их для нанесения удаленных ударов по целям несколько десятилетий назад.

Но в этот раз всё по-другому. В небе над полями сражений Украины появилось беспрецедентное количество небольших, легких беспилотников, которые меняют саму природу конфликта. На передовой теперь практически невозможно спрятаться от противника.

Обе стороны конфликта вовлечены в гонку вооружений, постоянно адаптируя и модернизируя свои технологии, чтобы опередить противника. Результат сильно отличается от предыдущих конфликтов, когда американские операторы управляли единичными беспилотниками Reaper стоимостью 30 миллионов долларов, чтобы поразить пустынную цель за сотни миль. Но сегодняшнее положение радикально отличается и от февраля 2022 года.

На момент начала российской военной операции в распоряжении ВСУ было лишь пара десятков больших БПЛА Bayraktar турецкого производства. Их ракеты помогали замедлить продвижение противника, но их было легко обнаружить, и вскоре, после того как русские перебросили на поближе зенитные установки, они стали слишком уязвимы. Военным также помогали гражданские лица, которые использовали беспилотники, купленные ими для аэрофотосъемки, чтобы обнаружить позиции артиллерии противника.

До начала конфликта Лучок работал арбитражным адвокатом, разрешая споры между украинскими и иностранными компаниями. После событий февраля 2022 года он записался добровольцем и в ноябре того же года был направлен в недавно сформированное подразделение по управлению беспилотниками первой президентской бригады. В следующем месяце его направили в небольшой город Белогоровка на восточном фронте.

К тому моменту дроны уже начали использовать более системно и организованно, но украинские разработки все еще были примитивными, малочисленными и зачастую чересчур ненадежными. Технологии постоянно менялись, и операторам приходилось возиться с антеннами и прочим оборудованием, лишь бы не потерять контроль над своими аппаратами.

В подразделении Лучка, насчитывавшем 13 человек, одновременно работало всего около десяти ударных дронов. Если один из них падал на минное поле, пилот отправлялся на его поиски. Тем временем россияне разработали систему помех, которые не позволяли удерживать дроны в воздухе на расстоянии более 100 метров [от местонахождения оператора], так что подразделения беспилотников должны были находиться в пределах слышимости от российских линий фронта.

Но даже в этом случае за первые две трехмесячные ротации они почти ничего не сбили. Постепенно им начали выдавать более мощные усилители передачи и двойные антенны, что позволило отправлять дроны на большее расстояние. Но за тот же период успехов добились и россияне, активно пытающиеся свести на нет прогресс украинцев.

Белогоровка расположена у подножия крутых холмов — высоты, занятой российскими войсками почти с самого начала конфликта. Чтобы добраться до своих позиций, украинским войскам пришлось проехать по семикилометровому участку дороги, простреливаемому российской артиллерией. Впоследствии его стали называть "дорогой смерти".

Команда Лучка всегда добиралась до позиций по ночам. С выключенными фарами и на высокой скорости 19-летний водитель подразделения, надев очки ночного видения, пробирался между сгоревшими остовами машин, которым повезло меньше. По словам Лучка, ситуация терпимая — главное было не смотреть вверх, ведь тогда в очках можно было различить ультрафиолетовые огни тридцати зависших над головой дронов.

"Вы никогда не могли определить, какой из них наш, а какой их; наблюдательный он или FPV", — поясняет Лучок, имея в виду беспилотники, которые используются как одноразовые бомбардировщики.

Ограниченный бюджет

По мере развития конфликта обе стороны десятками тысяч закупали и совершенствовали доступные беспилотники-квадрокоптеры. На фоне рекордного спроса на Украине появились сотни новых фирм-производителей дронов. Один из них, FP (прежнее название — Fire Point), основанный группой украинских кинопродюсеров и бизнесменов, летом 2023 года выпустил беспилотный мини-самолет. Беспилотник FP может пролететь тысячу километров со скоростью до 205 км в час, неся на себе от 60 до 100 килограммов взрывчатки. По данным компании, украинские войска уже использовали их для нанесения ударов по шести аэродромам, двум складам оружия и военно-морской базе на территории России.

По словам Лучка, по мере совершенствования технологии беспилотников его подразделение получило возможность наносить удары по войсковым соединениям и бронетранспортерам с расстояния до шести километров за линией фронта или 23 километров от цели.

Новые украинские беспилотники, к тому же, дешево обходятся. Комплект из десяти дронов Fire Point, станции управления и транспорта, включая три мобильных прицепа, стоит 580 тысяч долларов. Это в разы меньше стоимости военных беспилотников, выпускаемых западными производителями оружия, хотя для военного бюджета Украины сумма все равно неподъемная. Как утверждают в FP, компания может производить не менее 500 дронов в месяц, но министерству обороны Украины еле хватает денег на то, чтобы закупить и пятую часть от этого количества.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский в одном из своих выступлений заявил, что страна произвела 1,5 миллиона беспилотников, что намного меньше годовой производственной мощности (более 4 миллионов). Закупкам всего произведенного мешает лишь отсутствие денег. Если избранный президент США Дональд Трамп сдержит озвучивавшиеся рядом людей из его окружения угрозы прекратить военную помощь Киеву, денежный поток истончится, что может оказаться решающим фактором.

"Мы — первая армия в мире, которая начала использовать гражданские беспилотники и смогла с их помощью удерживать линию фронта", — отмечает Лучок.

Если посмотреть на это с другой стороны, беспилотники спасают жизни украинских солдат. "Чем больше беспилотников мы имеем и используем, тем меньше людей нам приходится терять", — убежден Лучок.