Разработчик «тихого» сверхзвукового беспилотника Exosonic объявил о закрытии. У компании кончились деньги

Стартап Exosonic, занимавшийся разработкой тихих сверхзвуковых летательных аппаратов, объявил о закрытии. Сообщение об этом появилось на сайте проекта. За пять лет, прошедших с момента основания, компания добилась определенных успехов, однако не смогла найти новых инвесторов для продолжения работы. Сейчас Exosonic находится в начале процесса закрытия и предлагает интеллектуальную собственность всем желающим для покупки.

Калифорнийский стартап Exosonic был образован в 2019 году и специализировался на разработке «тихих» сверхзвуковых летательных аппаратов. У компании были далеко идущие планы: помимо сверхзвукового беспилотника Revenant, она стремилась также создать 70-местный сверхзвуковой лайнер Horizon, который в перспективе мог бы стать сверхзвуковым «Бортом номер один». За время своего существования компания смогла собрать 6,5 миллиона долларов США инвестиций и провести испытания уменьшенной версии БПЛА под названием Trident. Полет состоялся в апреле 2024 года.

Андрей Фокин