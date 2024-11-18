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Китай представил новый многоразовый шаттл для доставки грузов на свою космическую станцию

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Haolong
Кадр из анимационного ролика, демонстрирующего конструкцию планируемого китайского грузового челнока Haolong.
Источник изображения: CCTV+

Новый шаттл будет запущен на вершине ракеты и горизонтально приземляться на космодроме

Китай представил проект нового многоразового шаттла для доставки грузов на свою орбитальную станцию «Тяньгун» и обратно. Этот космический челнок Haolong разрабатывается Институтом проектирования и исследований самолётов «Чэнду» при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC). Это один из двух победивших проектов в конкурсе китайского агентства пилотируемых космических полётов CMSA по разработке недорогих грузовых космических кораблей.

В настоящее время Китай использует свой роботизированный космический корабль Tianzhou для отправки грузов на космическую станцию. Но, следуя примеру NASA, поощряющего коммерческие варианты пополнения запасов для МКС, CMSA запросила новые и недорогие проекты, которые также могли бы возвращать эксперименты и другие грузы на Землю, в отличие от Tianzhou, который сгорает при входе в атмосферу.

Haolong будет запущен на вершине ракеты и горизонтально приземлится на Землю на взлётно-посадочной полосе. Длина шаттла составляет 32,8 фута (10 метров), ширина — 26,2 фута (8 метров), а вес — меньше половины капсулы Tianzhou, масса которой составляет до 31 000 фунтов (14 000 килограммов). Крылатый космический челнок сейчас находится на этапе инженерной проверки, его конструкция и системы проверяются перед началом строительства.

Космический грузовой шаттл Haolong — это крылатый летательный аппарат с аэродинамической конструкцией, отличающейся большим размахом крыльев и высоким аэродинамическим качеством. Благодаря фюзеляжу с тупым носом и большим стреловидным треугольным крыльям он сочетает в себе характеристики как космического корабля, так и самолёта, что позволяет ему выходить на орбиту с помощью ракеты и приземляться, как самолёту, — рассказал Фан Юаньпэн, главный конструктор Haolong, Центральному телевидению Китая (CCTV).


 

Haolong состыкуется с Tiangong, что позволит тайконавтам посещать челнок, чтобы забирать или укладывать груз. После завершения миссии по транспортировке грузов Haolong отделится от космической станции, автономно сойдёт с орбиты и снова войдёт в атмосферу, а затем горизонтально приземлится на взлётно-посадочной полосе аэропорта.

Это не единственный многоразовый грузовой шаттл в разработке. Частная американская фирма Sierra Space разрабатывает долгожданный Dream Chaser для отправки грузов и астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Китай намерен эксплуатировать Tiangong по крайней мере десять лет и планирует расширить трёхмодульную орбитальную станцию в форме буквы T до шести модулей. Haolong может сыграть свою роль в обеспечении космической станции продовольствием, экспериментами и другими грузами.

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