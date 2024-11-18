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В России создадут суперкомпьютер нового поколения

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Суперкомпьютер
Суперкомпьютер.
Источник изображения: Flux

Он будет отличаться более высокой производительностью и максимальным использованием отечественных компонентов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый суперкомпьютер для Объединённого института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН). Его будут применять для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

При создании нового комплекса учёные собираются использовать опыт разработки предыдущих поколений суперкомпьютеров — «Ангара-К1», Desmos и Fisher, в том числе технологии погружного охлаждения. От предшественников создаваемый вычислительный кластер будет отличаться более высокой пиковой производительностью и максимально возможным использованием отечественной элементной базы.

Основой нового суперкомпьютера станет коммуникационная сеть «Ангара», которая подходит для создания на основе множества распределённых вычислительных машин суперкомпьютеров высокой производительности, вычислительных кластеров для обработки больших данных и расчётов на основе сверхмасштабируемых параллельных алгоритмов.

Сейчас прорабатываются технические характеристики нового суперкомпьютера — специалисты определяют количество узлов, их память, архитектуру процессоров и число ядер. Возможности системы «Ангара» позволяют реализовать проект любой сложности и сконцентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров. Такой подход позволяет задействовать уже имеющееся оборудование, а не строить суперкомпьютеры с нуля, рассказали в «Росэлектронике».

 

 

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