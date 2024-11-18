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Техкульт

Новая лазерная технология может совершить революцию в поиске мин

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Мина

В настоящее время площадь заминированных территорий на нашей планете измеряется миллионами гектаров — из-за этого ежегодно тысячи людей гибнут, либо становятся инвалидами.

Группа исследователей из Университета Миссисипи, возглавляемая Вячеславом Аранчуком, разработала лазерный датчик LAMBDSIS для обнаружения закопанных мин на расстоянии до 20 метров. Речь идет о лазерной технологии считывания вибрации почвы, позволяющей обнаруживать скрытые мины. Система установлена на транспортном средстве и формирует прямоугольную матрицу из 34 х 24 лучей, которая позволяет обнаруживать минные поля во время движения со скоростью 16 км/ч. Технология позволяет обнаруживать даже пластиковые мины.

Минная карта

Как это работает. Участок грунта подвергается вибрации, после чего лазерный датчик фиксирует реакцию почвы на воздействие в нескольких точках. В результате получается изображения скрытых в ней металлических и пластиковых предметов. Технология, разработанная В. Аранчуком, позволит обнаруживать противопехотные и другие мины жителям 70 стран, живущих в условиях постоянных конфликтов, в которых находятся более 110 млн. необезвреженных мин.

Александр Агеев

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