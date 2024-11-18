Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике.

Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь?

Российская Федерация вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. "Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США", – говорится в заявлении правительства. При этом прописываются исключения – "поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю". Проще говоря, системных поставок больше не будет, но разовые возможны – если Москва сочтет это целесообразным.

Решение было принято в ответ на американские санкции, принятые в начале этого года. Тогда американцы запретили импорт российского урана в США – но разрешили, опять же, разовые исключения до 2028 года. Если американское министерство энергетики определит, что "не существует альтернативного доступного источника низкообогащенного урана для поддержания непрерывной работы ядерного реактора или американской ядерной энергетической компании" или что импорт урана отвечает национальным интересам. Авторы законопроекта уверяли, что он "лишит Россию финансирования военной машины, возродит американское производство урана и даст толчок инвестициям в цепочку поставок ядерного топлива в Америке".

Расчет американцев был очень простой. Они не могут ввести такие санкции сразу. "Америка критически зависит от российских поставок. Иначе бы они запретили поставки обогащенного урана еще в 2022 году – когда запретили импорт из России угля, нефти, нефтепродуктов и газа", – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

В 2022 году на долю России приходилось всего 12% от общего импорта урана в США. Однако при этом Россия поставляла 20% всего топлива для американских ядерных реакторов. В 2023 году эта доля выросла до 25%. Резкое прекращение поставок могло привести к проблемам в ядерной отрасли США (на которую приходится почти 19% американской электрогенерации).

Поэтому в США было принято решение ввести отложенные санкции, в 2028 году перейти на самообеспечение или найти альтернативные рынки. А до этого момента закупать российский уран по разовым разрешениям. И ответные санкции России сейчас эту логику разрушают – то есть для разовых покупок теперь нужно не только разрешение американского правительства, но и согласие российского.

Вряд ли решение России стало для США сюрпризом. "Соединенные Штаты готовились к подобному запрету на импорт из России обогащенного урана, поэтому его они активно закупали. И благодаря этому сформировали большой запас. Считается, что на несколько лет без российского импорта им этого запаса хватит", – говорит Игорь Юшков.

Кроме того, по мнению эксперта, американцы рассчитывают обойти российский запрет за счет перестройки рынка. "На то, что российский обогащенный уран уйдет в другие страны, а поставщики, которые раньше туда поставляли, придут в США. Как, например, произошло с нефтяным рынком, когда российские поставщики ушли в Азию, а поставляющие ранее азиатам компании переключились на Европу и США", – продолжает Юшков.

Однако нефтяной рынок и ядерный отличаются. Проще говоря, нефти много, урана мало, а обогатительных урановых мощностей – еще меньше.

Россия – шестой в мире производитель урана, но при этом на ее долю приходится 44% всего мирового обогащения. "Росатом изначально делал ставку на обогатительные мощности. Поэтому, например, в Казахстане добывается уран – но обогащается он в России", – напоминает Игорь Юшков.

По данным Atlantic Council, из числа нероссийских мощностей коммерчески значимыми являются лишь европейские предприятия (принадлежащие британо-немецко-голландской Urenco и французской Orano), а также китайские. Но китайские нужны для китайских реакторов, а совокупные мощности Urenco и Orano недостаточны для заправки всех реакторов за пределами России и Китая.

И стоит учитывать, что потребность мира в обогащенном топливе может вырасти.

"Все исходят из того, что в мире будет наблюдаться рост спроса на электричество. Это связано и с увеличением электротранспорта, и, что самое главное, с развитием искусственного интеллекта. Созданием дата-центров, которые требуют огромное количество электроэнергии", – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Фонда национальной энергетической безопасности, руководитель департамента политологии Финансового университета Константин Симонов.

Конечно, рост энергогенерации может расти и не за счет атома. У АЭС есть свои недостатки. "Атомная энергия требует огромных инвестиций. Чтобы построить реактор, нужно 25-30 миллиардов долларов. Кроме того, полный атомный цикл предполагает демонтаж этих атомных станций через несколько десятилетий", – говорит Константин Симонов.

Однако есть и несомненные плюсы. "Атом – это одновременно и экологично, и дешево в плане генерации. Да еще и независимо – ведь не нужно в ежедневном формате закупать нефть и газ у третьих стран", – говорит Игорь Юшков. Станции же строятся на кредиты и (учитывая дешевизну энергии) будут окупаться.

Кроме того, развитию атома способствует общее помешательство на климатической повестке. "Ведь, с одной стороны, мы видим резкое неприятие сжигаемого топлива, а с другой – осознание того, что энергопереход на возобновляемые источники энергии будет отнюдь не таким быстрым и дешевым, как изначально предполагалось, – говорит Игорь Юшков. – Поэтому за последние пять-семь лет мы наблюдаем самый настоящий атомный ренессанс. Вводится все больше новых станций и энергоблоков, а решившие отказаться от атома страны (те же Италия и Франция) пересматривают свое решение".

В этой ситуации очевидно, что накопленный американцами "ядерный жирок" их не спасет. Теоретически спасти могло бы собственное обогащение – но его нет. Американские СМИ признают, что программа по созданию внутренних мощностей (подо что якобы и принимался отложенный запрет) находится в зачаточном состоянии.

Да, американская Uranium Energy Corp уже занимается возрождением добычи урана на американских месторождениях. В 2024 году заработали три урановых рудника. Но "добыча урана и обогащение урана – это два отдельных вопроса, и до недавнего времени единственная обогатительная линия в США существовала на предприятии в Нью-Мексико, принадлежащем Urenco", – пишет Atlantic Council. На долю этой компании приходится лишь треть от общего топлива в американских АЭС, и к 2027 году компания может расширить свое производство лишь на 15%.

Увеличение за счет других американских поставщиков маловероятно. В октябре 2023 года было открыто уже американское предприятие по обогащению в Огайо, но оно небольшое и ориентировано на новые типы реакторов.

Таким образом, российское решение действительно является болезненным для Соединенных Штатов. Но его целью вряд ли является лишить американцев ядерного топлива и похоронить их атомную электрогенерацию. Тем более за счет российских интересов.

"Да, они хотели наладить свое производство и с 2028 года от нашего урана отказаться. Но если мы это сделаем раньше – то потеряем рынок и деньги", – говорит Константин Симонов. "Для Росатома США являются важным рынком сбыта – ведь США обладают огромным количеством энергоблоков. И на этом рынке российским ядерщикам хотелось бы остаться", – считает Игорь Юшков.

По его мнению, санкции приняты прежде всего для усиления переговорной позиции России. "Цель – набрать санкции против США с исключениями для того, чтобы можно было потом торговаться с американцами. Обменивать снятие российских санкций (или даже введение временных исключений) в обмен, например, на снятие американских санкций с нефтянки или других областей", – резюмирует Игорь Юшков.

Возможно, решение правительства (наряду с действиями армии на фронте) является одним из подготовительных этапов к запуску переговорного процесса с США по выходу из украинского конфликта. Частью которого, как много раз говорили российские официальные лица, должно быть полное снятие с Москвы всех санкций.

И для этого Россия (в лучших традициях Трампа) проводит политику достижения мира через силу. В данном случае используя зависимость США от российского ядерного топлива. Ведь по-другому американцы – что Байден, что Трамп – не понимают.