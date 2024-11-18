США подставляют Польшу под удары «Искандеров».

США подставляют Польшу под удары российских ракетных комплексов «Искандер»

Польский президент Анджей Дуда торжественно открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в городе Редзиково. И тут же подтвердил то, что США отрицали долгие годы, с момента президентства Барака Обамы: на самом деле размещенные в Польше комплексы направлены против России. И это значит, что Вашингтон крупно подставил Варшаву.

На уходящей неделе в польском городе Редзиково состоялось открытие базы американской системы ЕвроПРО, оснащенной комплексом Aegis Ashore. В какой-то степени это скорее символическое событие, так как операционной готовности база достигла еще в 2020 году. В 2023-м начались мероприятия по формальной передаче базы под управление НАТО – но это, опять же, никого не должно обманывать. Боевое управление и техническое обслуживание находилось и будет находиться в руках американских военнослужащих.

Иначе говоря, это чисто американская военная база, находящаяся вплотную у российских границ. С ее введением в строй завершено строительство системы ЕвроПРО в соответствии с EPAA (European Phased Adaptive Approach) – американским "поэтапным адаптивным подходом" к противоракетной обороне в Европе. ЕвроПРО включает в себя командный центр НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии; американскую РЛС на базе Кюреджик в Турции, которая выполняет функцию раннего предупреждения о ракетном нападении; четыре периодически сменяющихся американских эсминца с сиcтемой Aegis; и наконец, комплексы Aegis Ashore (Ashore – наземный) на базах Девеселу в Румынии и Редзиково в Польше.

В 2009 году, когда проект EPAA только начинался, тогдашний президент США Барак Обама утверждал, что вся эта система предназначена для защиты Европы от иранских баллистических ракет. Вот только у Ирана и не было, и нет до сих пор ракет, которые могли бы долететь до основных европейских столиц или военных объектов.

Самая дальнобойная ракета, стоящая у Ирана на вооружении – "Гадр-110". Она имеет заявленную дальность 2500 км. Однако это модификация ракеты "Шахаб-3", исходная дальность которой – 1000 км. Есть сомнения в том, что у нее оставался настолько существенный запас для модернизации. И в любом случае от Ирана до Польши больше, чем 2500 км.

В зоне досягаемости иранских ракет находятся только столицы Турции, Венгрии и Болгарии, а также крупный американский военный объект – авиабаза Инджирлик в Турции, на которой размещено ядерное оружие. Поражение этих целей возможно при пуске ракет с самой северо-западной точки Ирана – подземной ракетной базы вблизи города Тебриз. Но эти объекты прикрывает комплекс ПРО в румынском Девеселу.

Что касается базы в Редзиково – это бывший аэродром, на котором размещены командный пункт и радар AN/SPY-1, а также четыре пусковые установки (ПУ) Mk.41VLS вертикального пуска на восемь ракет каждая. В этих установках, как заявляют США, находятся противоракеты SM-3 Block IB и/или SM-3 Block IIA. Их высота перехвата до 500 км и дальность1000 км.

Данные противоракеты по своим техническим параметрам не могут перехватывать наши "Герани" и крылатые ракеты Х-55 или Х-101.

Не могут они перехватить и квазибаллистическую ракету 9М723 комплекса "Искандер" или аэробаллистический "Кинжал". Все эти системы оружия работают на слишком низкой для SM-3 высоте. Прочности SM-3 недостаточно для маневрирования в плотных слоях атмосферы. Поэтому ее минимальная высота перехвата установлена в 60 км.

Однако на церемонии открытия базы президент Польши Анджей Дуда признал, что данная система ПРО направлена против России. Правда, не раскрыв никаких подробностей. Что именно он имел в виду? Как эта база может угрожать России?

Казалось бы, в таком случае база создана для перехвата российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в стратосфере и ближнем космосе. В основном траектории наших МБР, направленных на цели на территории США, проходят над Северным Ледовитым океаном (впрочем, как и американских) – и не затрагивают район Балтийского моря.

Есть одно исключение. Теоретически зону поражения ракет SM-3 (1000 км) по ее краю затрагивают ракеты, которые расположены на стартовых позициях дивизии РВСН в Козельске (Калужская область). Их цели, скорее всего – ракетная база Гранд-Форкс и город Нью-Йорк.

Однако в силу ряда особенностей стрельбы зенитных управляемых ракет (ЗУР) по скоростным целям их реальная дальность поражения существенно меньше теоретически возможной. Иногда ЗУР просто не в состоянии вписаться в нужную траекторию перехвата.

Кроме того, боевая часть противоракеты SM-3 – так называемый легкий кинетический перехватчик LEAP. Он содержит очень точную систему самонаведения, но в то же время его возможности маневрировать крайне невелики – а значит, перехватчик должен идеально точно попадать "в лоб" боеголовки. Ракета SM-3 с перехватчиком LEAP не может подойти к цели сбоку из-за своих технических ограничений. А ведь российские ракеты из Козельска идут, напомним, именно по краю зоны поражения SM-3, то есть именно "сбоку".

Таким образом, ни по иранским, ни по российским ракетам этот комплекс стрелять не может даже чисто технически. Тогда для чего он нужен?

Дело в том, что пусковая установка Mk.41VLS – универсальная. Она может содержать и запускать разные виды ракет – и не только зенитные. В данных ПУ вполне могут находиться и американские крылатые ракеты BGM-109 "Томагавк". Дальность такой ракеты с ядерной боеголовкой – 2500 км.

Там может быть установлена и ракета SM-6. Официально это ЗУР с дальностью 240 км, но она же может использоваться и в качестве баллистической. В этом варианте ее дальность 460 км – с обычной боевой частью (БЧ) и, видимо, значительно больше с термоядерной.

Более того. Никаких независимых инспекций базы в Резниково не проводится. Никто не даст гарантий, что на данной территории, находящейся целиком под контролем американских военных, не установлены иные ударные системы вооружений. Ракеты большей дальности и с большей ударной мощью.

Стоит напомнить о концепциях начала войны, разработанных НАТО – например, концепции "Быстрого глобального удара". Она предполагает, что США должны быть способны нанести мощный неядерный удар в любой точке мира в течение часа после получения соответствующего приказа. Это возможно только при использовании межконтинентальных баллистических ракет или баллистических ракет подводных лодок, так как бомбардировщики и крылатые ракеты слишком медленны.

Но можно ускорить операцию, разместив крылатые ракеты близко к потенциальным целям. А еще лучше использовать баллистические ракеты малой или средней дальности. Такие ракеты у американцев уже есть.

Например, так называемая ракета Precision Strike Missile (PrSM) – система, которая должна сменить известную нам по украинским событиям ракету АТАСМS. Официально дальность ее четвертой модификации Increment 4 (пока в разработке) 1000 км. Добавлением простого стартового двигателя (фактически еще одной ступени) можно увеличить ее километров на 500. А до Москвы от Редзиково всего 1325 км. Время прибытия (от старта до попадания в цель) такой ракеты составит порядка 5-7 минут.

Из этих же пусковых установок возможно применение перспективных (находящихся в разработке) наземных гиперзвуковых комплексов средней дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon, он же Dark Eagle) с заявляемой дальностью более 2775 км. В применении таких ракет против России и заключается реальная задача так называемых комплексов ЕвроПРО. В том числе со стартовых позиций базы в Редзиково.

Помимо этого, в рамках американской ядерной стратегии также рассматривается "обезглавливающий" удар, который представляет собой атаку с использованием ограниченного числа ядерных зарядов на структуры управления противника. Считается, что такой удар – в первую очередь с применением ракет средней дальности, которые технически могут быть размещены в пусковых установках Девеселу и Редзиково – может уничтожить высшее военно-политическое руководство противника и предотвратить возможность ответного удара с его стороны.

Все это должно быть прекрасно известно в том числе президенту Польши. Таким образом, Анджей Дуда фактически публично признает, что территория его страны стала площадкой для размещения ударного оружия, в том числе ядерного, направленного против России. Он думает, что тем самым создает угрозу для нас.

От базы в Редзиково до российского анклава – Калининградской области, где развернуты комплексы "Искандер-М" – 165 км. Но она будет не угрозой для "Искандеров", она будет целью для них. Просто потому, что Редзиково очень удобно для размещения вооружений, предназначенных для нанесения ударов не по Калининградскому оборонительному району или Балтийскому флоту ВМФ РФ, а вглубь территории России. Любой старт ракет с Редзиково будет мгновенно установлен и отслежен. Ракета 9М723 комплекса "Искандер" прибудет на позиции американских пусковых установок через пару минут после пуска – и доставит отнюдь не тротил.

Так чему же радуется президент Польши, создавая из собственной страны мишень для российских средств ответного ядерного удара?