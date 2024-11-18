Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе

Победа Трампа на президентских выборах в США заставила Европу задаться вопросом о перспективах его правления в контексте европейской безопасности.

Надо сказать, что обращают на себя внимание рекомендации для Трампа, подготовленные рядом аналитических центров, среди которых выделяются два: Центр обновления Америки (Renewing America, CRA) и Институт политики Америка прежде всего (America First Policy Institute, AFPI). Самым громким медийным результатом работы этих институтов является «Проект 2025». В нем изложен план комплексного подхода к внутренней и внешней политике США, в том числе в отношении Европы и НАТО. В документе Китай назван самой серьезной угрозой для США, есть также рекомендации, касающиеся вызовов, исходящих от России в результате ее «агрессивной» политики в Европе.

При этом, имеются расхождении в оценках CRA и AFPI «российской угрозы».

В целом CRA рекомендует будущей администрации президента США отказаться от продолжения поддержки Украины. Центр советует спсобствовать мирным переговорам между Москвой и Киевом, поскольку признает, что после провала контрнаступления 2023 года у Украины нет реальных шансов на победу. CRA считает дальнейшее расширение НАТО ошибкой, провоцирующей агрессивную реакцию Кремля и излишне втягивающей Вашингтон в европейские дела. По мнению аналитиков, процесс мирного разрешения нынешнего конфликта на Украине должен основываться на предположениях о том, что существование нейтральных стран, т.е. своеобразной буферной зоны, может быть выгодно как России, так и странам Запада. Более того, CRA отмечает, что угроза ядерной эскалации все еще сохраняется. И хотя трудно себе представить восстановление доверия между США и Россией, рекомендуется признать, что будущая архитектура безопасности в Европе потребует той или иной формы участия Москвы.

CRA также представляет очень подробный план будущего НАТО. Концепция называется «спящий НАТО» – оборонительный альянс, который активируется только в случае угрозы. В этом контексте среди рекомендаций указаны сокращение численности американских сил в Европе и их вывод первоначально с восточного фланга, а затем из Германии. Эти силы должны вернуться в Штаты или могут быть направлены в Индо-Тихоокеанский регион. При этом совершенствование совместимости вооруженных сил стран блока и совместные военные учения должны быть продолжены. В этом случае Европа останется под защитой «американского ядерного зонтика».

Видение будущей внешней политики США под руководством Трампа, представленное AFPI, несколько отличается от предыдущего. Оно также включает рекомендации направить усилия на прекращение боевых действий и организацию мирных переговоров между Киевом и Москвой. Это обосновано тем, что у Украины нет возможности победить в конфликте, и что затягивание его «до тех пор, пока необходимо» – является ошибкой. AFPI рекомендует конфликт заморозить по линии фронта. При этом Украина не должна отказываться от своих территориальных и финансовых претензий к России, которые она может предъявить после ухода Путина.

AFPI, в отличие от CRA, не исключает вступления Украины в НАТО. Однако в отложенной на десятилетия перспективе, поскольку оно блокирует возможные переговоры с Кремлем. В этом случае США предоставят гарантии безопасности Украине и вооружат ее до такой степени, что это удержит Москву от дальнейшей «экспансии».

AFPI считает маловероятным «российское вторжение» в одну из стран НАТО, поскольку у Кремля не столько нет для этого соответствующих ресурсов, а никогда не было подобных планов.

Аналитический центр предостерегает от продолжения войны и против согласия Америки на атаки по целям в глубине России, поскольку это может спровоцировать ответный ядерный удар. AFPI рекомендует перенести ответственность за ситуацию в Европе на страны континета.

Таким образом, работы этих двух аналитических институтов демонстрируют, что среди сторонников Трампа существует согласие о необходимости заморозить украинский конфликт и как можно скорее начать мирные переговоры.

Расхождения касаются дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины, американских гарантий Киеву после окончания конфликта, а также масштабов ограничения участия США в НАТО.

Также существует единое мнение, что угрозы странам Альянса со стороны России нет.

Правда нельзя однозначно утверждать, что в связи с этим каким-то образом будет сокращаться военное присутствие США в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона, а ответственность и расходы за обеспечение безопасности будут переложены на европейских союзников.

Однако напомним, что во время своего предыдущего президентства Трамп инициировал сокращение численности американских войск на европейском контитненте, в частности в Германии. В июне 2020 г. он объявил о выводе около 9,5 тыс. военнослужащих из Германии, что составляло примерно треть от общего числа американских войск, дислоцированных в этой стране. Это решение было частью его политики «Америка прежде всего» и было направлено на то, чтобы подчеркнуть, что США не готовы нести расходы за защиту иностранных границ.

Что касается ядерного зонтика США, то во время президентства Трамп не озвучивал конкретных планов по размещению американского ядерного оружия в странах Восточного фланга НАТО. Однако в 2020 г. его администрация обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний, что объяснялось необходимостью поддержания технического и численного превосходства над ядерными арсеналами Китая и России.

При этом, в контексте укрепления безопасности восточного фланга НАТО, западные аналитические центры рассматривают возможность размещения ядерных арсеналов в Польше. Вопрос остается открытым, а Варшава выразила готовность принять такое оружие на своей территории.

Надо отметить, что в стремлении противодействовать влиянию России, Запад не останавливает то, что размещение ядерного оружия в Польше может вызвать негативные последствия. В частности, самое безобидное – это всплеск протестов среди населения. «Цивилизованные» страны умеют с этим справляться «демократическими» дубинками и «либеральным» слезоточивым газом. Кроме того, это повлечет рост напряженности в регионе и ухудшение отношений с Россией. А также кратно увеличит риск ядерного конфликта. Вместе с тем, все вышеперечисленное это пустяки для континентальной Америки. Как говорится, кошка бросила котят…Все зависит только от благоразумия европейских политиков, которых осталось не так и много.

Николай Астровский