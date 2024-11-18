Туск считает, что ближайшие недели станут решающими для Украины

Премьер-министр Польши также раскритиковал западные страны за попытки наладить "телефонную дипломатию" с российским руководством

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск полагает, что ближайшие недели станут решающими для конфликта на Украине и будущего Запада.

"Следующие недели будут решающими не только для войны [на Украине], но и для нашего будущего", - написал он в X. Помимо этого, глава польского правительства подверг западные страны критике за попытки наладить "телефонную дипломатию" с российским руководством, выразив мнение, что она "не может заменить реальную поддержку Украины Западом".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны. Был проведен "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине". Путин, в частности, заявил Шольцу, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и открыта к переговорам на базе озвученных в июне в МИД предложений. Шольц в свою очередь назвал разговор с Путиным важным и подробным.

Глава правительства ФРГ стал первым из лидеров ведущих западных стран, который снова напрямую связался с президентом РФ спустя почти два года. В последний раз Путин и Шольц проводили телефонный разговор в декабре 2022 года. Последняя очная встреча лидеров РФ и Германии состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года.