Войти
ТАСС

Туск считает, что ближайшие недели станут решающими для Украины

254
0
0
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Премьер-министр Польши также раскритиковал западные страны за попытки наладить "телефонную дипломатию" с российским руководством

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск полагает, что ближайшие недели станут решающими для конфликта на Украине и будущего Запада.

"Следующие недели будут решающими не только для войны [на Украине], но и для нашего будущего", - написал он в X. Помимо этого, глава польского правительства подверг западные страны критике за попытки наладить "телефонную дипломатию" с российским руководством, выразив мнение, что она "не может заменить реальную поддержку Украины Западом".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны. Был проведен "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине". Путин, в частности, заявил Шольцу, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и открыта к переговорам на базе озвученных в июне в МИД предложений. Шольц в свою очередь назвал разговор с Путиным важным и подробным.

Глава правительства ФРГ стал первым из лидеров ведущих западных стран, который снова напрямую связался с президентом РФ спустя почти два года. В последний раз Путин и Шольц проводили телефонный разговор в декабре 2022 года. Последняя очная встреча лидеров РФ и Германии состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 06:46
  • 5606
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ