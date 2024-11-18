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Захваченная русскими M-2 Bradley мчится в бой (Forbes, США)

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Трофейный украинский M2 Bradley.
Трофейный украинский M2 Bradley.
Источник изображения: © Via Военкор Астрахань

Forbes: российская бригада использует в боях с ВСУ захваченную M-2 Bradley

30-я мотострелковая бригада российской армии использует одну из пяти захваченных M-2 Bradley в боях против ВСУ, пишет Forbes. Военные доработали американскую БМП и установили сверху камуфляжную сетку для лучшей защиты от беспилотников.

Дэвид Экс

За те 17 месяцев с тех пор, как ВСУ развернули свои первые боевые машины пехоты M-2 “Брэдли” производства США и бросили их на передовую 33-месячного конфликта с Россией, русские захватили минимум пять.

И вот теперь русские используют одну из этих пяти захваченных 30-тонных десятиместных машин против самих украинцев. На видео, которое отправилось гулять по сети на этой неделе, запечатлен доработанный М-2, в прошлом украинский, а ныне находящийся на вооружении 30-й мотострелковой бригады российской армии.

Бригада входит в российскую полевую армию, наступающую через руины Селидова на востоке страны на город-крепость Покровск (Красноармейск), последний оплот обороны ВСУ в Донецкой области.

47-я механизированная бригада ВСУ, одно из двух подразделений, имеющее в своем распоряжении сотни М-2, пожертвованных Украине администрацией Джо Байдена, прежде воевала в Селидове, однако в прошлом месяце после небольшого отдыха от передовой была переброшена в Курскую область на западе России.

Охраняя Селидово, 47-я механизированная, которая также эксплуатирует все имеющиеся в рядах ВСУ американские “Абрамсы” (М-1 Abrams), потеряла несколько М-2. Наступая, русские захватили относительно целые “Брэдли”, а также подбитые, которые можно будет разобрать на запчасти. Учитывая общую несовместимость построенных BAE Systems M-2 с машинами российского производства, так называемая “каннибализация” запчастей — единственный способ для русских поддерживать захваченные “Брэдли” в боевом состоянии.

30-я мотострелковая бригада доработала свою M-2, установив сверху камуфляжную “клетку” и тем самым улучшив ее защиту от одного из самых опасных видов оружия в распоряжении ВСУ: начиненных взрывчаткой беспилотников с видом от первого лица.

При этом остается неясным, как русские собираются вооружить захваченную “Брэдли”. M-2 оснащена точной 25-миллиметровой автоматической пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет TOW. ““Брэдли” не танк, зато может стать убийцей танков”, — объяснил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг, командовавший “Брэдли” в ходе операции “Буря в пустыне” в 1991 году.

Захватили ли русские достаточно 25-миллиметровых снарядов и ракет TOW, чтобы поддерживать свою M-2 в действии дольше, чем на несколько коротких стычек? Неясно.

Но даже если 30-я мотострелковая будет использовать M-2 образца 2000-х годов всего лишь в качестве невооруженной бронированной машины первой помощи, это будет значительным улучшением по сравнению с действующим парком БМП. БМП печально известны своей тонкой броней и склонностью взрываться при первом же попадании, M-2 же, наоборот, славится своей прочностью.

"“Брэдли” можно подбить, но экипаж выживет", — сказал лейтенант ВСУ Николай Мельник, потерявший ногу в бою на M-2 в прошлом году. Этого не скажешь о БМП-2, российском ответе М-2. По словам Мельника, при попадании в БМП-2 “весь экипаж погибает”.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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BGM-71 ТOW
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