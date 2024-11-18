Отставка Шольца грозит Путину красными линиями (Die Welt, Германия)

Die Welt: скорая смена власти в Германии грозит эскалацией украинского конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против ударов западным оружием по России, пишет Die Welt. Но его возможный преемник Фридрих Мерц занимает проукраинскую позицию и настроен на эскалацию конфликта. "Нелепо угрожать ядерной державе", — отметили читатели.

Павел Локшин

Канцлер Германии подтвердил, что не будет поставлять крылатые ракеты на Украину. Риск эскалации слишком велик. Во время выступления в бундестаге он подтвердил свою политику в отношении России. Однако возможная смена власти, скорее всего, заставит Путина понервничать.

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил 10 ноября 2024 года в эфире ток-шоу ARD Caren Miosga, что хочет снова поговорить с Владимиром Путиным "в ближайшее время". Однако для того, чтобы такой диалог состоялся, необходимо провести множество согласований с другими странами, включая Украину. Недавно Путин заявил, что в принципе готов к контактам с Западом. Однако, по словам его пресс-секретаря, никаких "сигналов", например, от Шольца, не поступало. (В итоге разговор всё же состоялся. — Прим. ИноСМИ).

Последний телефонный разговор Шольца с Путиным в декабре 2022 года, когда канцлер призвал к дипломатическому урегулированию и выводу российских войск с Украины, не увенчался успехом. Тем не менее, Шольц по-прежнему претендует на роль посредника в разрешении кризиса на Украине — даже сейчас, когда он полностью утратил свои позиции внутри страны. И эта роль также включает в себя отстаивание предполагаемых "красных линий" перед Россией, в то время как сам Кремль продолжает эскалацию конфликта.

В среду Шольц повторил в Бундестаге свою позицию по поставкам оружия на Украину. "Я против того, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для обстрела территории России", — подчеркнул он в своем заявлении для правительства. Он также придерживается своего отказа поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. "Мы несем ответственность за то, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта".

Позицию Шольца не изменил тот факт, что Киев и многие восточноевропейские государства считают, что военные действия уже давно перешли в эскалацию, что Россия постоянно наступает на Украину, бомбит гражданскую инфраструктуру, что Москва даже размещает на границе северокорейских солдат (информация не подтверждена российскими официальными источниками. — Прим. ИноСМИ).

Москва не видит в Берлине равноправного партнера по диалогу

Путин, который распознает любую слабость, прекрасно это понимает. После разрушения коалиции "Светофор" его сторонники высмеивали Германию как "банановую республику" и называли федерального канцлера политическим трупом. С точки зрения Кремля, Германия не более чем добровольный геополитический вассал США — страна, которая ничего не решает сама. У президента Франции Эммануэля Макрона по крайней мере есть ядерное оружие, и Париж, по мнению Москвы, следует воспринимать более серьезно.

Наблюдателям давно известно, что Берлин не рассматривается в Москве как равноправный партнер по диалогу. Однако, похоже, до руководства ведомства канцлера это не доходило. Это неверное понимание привело к выработке стратегии в отношениях с Россией, последствия которой проявляются сейчас, когда Шольц слаб, как никогда. Взгляд назад показывает, когда началась эта самоуверенность и что она означает для будущего немецкого правительства.

15 февраля 2022 года Шольц отправился в Москву, чтобы поговорить с Путиным о надвигающейся угрозе российского наступления на Украину. Переговоры длились четыре часа. На последующей пресс-конференции канцлер открыто обрушился на лидера Кремля. Если дело дойдет до военной конфронтации, "мы знаем", что делать с "Северным потоком - 2", — пригрозил Шольц. Внезапно газопровод стал предметом обсуждения.

Шольц полагал, что Германия сможет оказать давление на Россию в рамках напряженных, но, на первый взгляд, прочных двусторонних отношений с целью "предотвращения военной эскалации в Европе". Это "наш тяжелый крест", — заявил канцлер. Он, похоже, включил Путина в это "мы".

Девять дней спустя, 24 февраля 2022 года, глава Кремля дал понять, что он об этом думает: его бронетанковые колонны пересекли границу Украины с трех направлений. "Военная эскалация" в Европе стала реальностью. И федеральный канцлер заговорил о "переломном моменте" и выделении 100 миллиардов евро специальных средств для бундесвера.

Понял ли Шольц, как вести себя с Путиным? Что инструменты политического и экономического давления, оставшиеся со времен до конфликта, бесполезны и должны уступить место военной силе и сдерживанию?

Шольц беспокоится о "красных линиях" Путина

В 2023 году Германия впервые с 1991 года фактически достигла целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно расчетам Кильского института мировой экономики, Берлин оказал помощь Украине в размере 15 миллиардов евро. Ни одна европейская страна не тратила столько на оборону с начала российской СВО.

Однако Шольц не придерживался своей новой силовой стратегии. Он неоднократно откладывал принятие важных решений, боясь спровоцировать Путина. Даже спустя несколько недель после начала СВО Шольц всё еще блокировал поставки тяжелого вооружения. Когда в январе 2023 года он наконец разрешил предоставить Украине танки "Леопард", военные действия длились уже почти год.

Похоже, что его больше, чем любого другого главу европейского государства, волнуют воображаемые "красные линии" Путина. Сторонники его "благоразумного курса" любят утверждать, что он лишь следует указке Вашингтона. Американцы также блокируют поставку дальнобойного оружия на Украину.

И они заявляют, что Германия оказывает Украине сильную поддержку. В абсолютном выражении это действительно так. Но по отношению к ВВП соседи, такие как Дания, Польша или страны Балтии, гораздо более щедрые. По данным Кильского института мировой экономики, с начала военных действий Германия потратила на помощь Украине всего 0,381 процента своего ВВП, что ставит ее на 15-е место.

"Начало новой эпохи" не оправдалось. Специальный фонд не позволяет существенно улучшить финансирование бундесвера. Сторонники Шольца часто утверждают, что население ценит его курс "благоразумия". Однако многие немцы признают, что с деспотами нельзя вести переговоры, что Германия должна "подготовиться к войне", чтобы предотвратить ее. В ходе опроса, проведенного Фондом Кёрбера, 65% респондентов поддержали расходы на оборону в размере от трех до 3,5% ВВП, а 15% высказались за еще более высокие расходы.

С другой стороны, Шольц по-прежнему верит в "многополярный мир" с "новыми центрами силы", как видно из его предисловия к прошлогодней "Стратегии национальной безопасности". Он не хочет признавать системную конкуренцию между автократиями и демократиями, не хочет дистанцироваться от поддерживающего Россию Китая. Он полагает, что сможет договориться с Путиным. В то время как хозяин Кремля ясно дал понять, чего он добивается: уничтожения Украины как суверенного государства (подобная цель СВО существует лишь в умах западных пропагандистов. — Прим. ИноСМИ).

Поэтому тот факт, что через несколько месяцев у "банановой республики" может смениться канцлер, заставляет Москву нервничать. Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС, который лидирует в опросах, похоже, хочет пойти другим путем, нежели Шольц.

В интервью, опубликованном в воскресенье, Мерц заявил журналу Stern, что он предложил предоставить правительству в Киеве право заявить: "Если обстрелы гражданского населения не прекратятся в течение 24 часов, предельные дальности существующих вооружений будут совместно расширены. Если этого будет недостаточно, ракеты Taurus будут поставлены через неделю". Таким образом, у Украины появится возможность снова взять инициативу в свои руки". Лидер ХДС уже давал понять в своих предыдущих заявлениях, что он также хотел бы обсудить поставку ракет Taurus на уровне ЕС.

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал незамедлительно. "Понятно, что эти ракеты не способны существенно изменить ход боевых действий, — написал Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации в Telegram. — Однако риск перехода конфликта в крайне опасную фазу многократно возрастет в случае нанесения ударов крылатыми ракетами".

Подобные угрозы — классическая форма словесной войны со стороны Москвы. Они сработали с Шольцем. Следующий год покажет, останется ли всё по-прежнему.

Комментарии читателей:

Hans-Jürgen L.

Странно, как политический карлик бросает вызов такой ядерной державе, как Россия. По всему видно, что очевидные недостатки и неопытность министерства иностранных дел скоро дойдут и до ведомства канцлера.

Andreas S.

Когда же наконец маленького Олафа заберут из бассейна с шариками? Он забыл нарисовать красную линию. Он всё еще барахтается там и не имеет ни обзора, ни перспективы.

Hans-Jürgen L.

Остается только надеяться, что здравый смысл возобладает во всех партиях и что господин Мерц никогда не станет канцлером Германии. Этот человек рискует разрушением или исчезновением Европы.

Schwarze Pumpe

Остается надеяться, что АдГ и БСВ выразят свое доверие Шольцу и отложат смену правительства по крайней мере до тех пор, пока Трамп не обезвредит Мерца.

Dieter H.

Германия катится вниз по наклонной в экономическом плане, потому что стоимость энергии вышла из-под контроля из-за безумного энергетического перехода. И кроме этого, они угрожают ядерной державе своими красными линиями. Насколько это нелепо?

Eigene M.

Я вижу красные линии в банковских счетах многих сограждан. Если Трамп не сможет прекратить военные действия, Германия заплатит еще больше миллиардов, чем было заявлено. Германию ждет тяжкое прозрение.

Авторы: Павел Локшин (Pavel Lokshin), Каролина Турцер (Caroline Turzer).