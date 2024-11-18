Bild: Зеленский намерен завершить конфликт в 2025 году с помощью дипломатии

Зеленский намерен завершить конфликт в следующем году, пишет Bild. Глава киевского режима уточнил, что для этого необходимы дипломатические средства. Зеленский возлагает надежду на помощь Дональда Трампа, с которым хотел бы встретиться в январе.

"Мы должны сделать всё возможное с нашей стороны, чтобы закончить этот конфликт в следующем году, — сказал Зеленский в субботу в эфире украинского радио. — Мы должны закончить его дипломатическими средствами".

Кроме того, Зеленский многозначительно упомянул избранного президента США Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании заявил, что хочет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. "Он на стороне Украины, он ценит нашу силу, целостность и мужество. Атмосфера на наших переговорах пока хорошая", — утверждает Зеленский.

Запланирована встреча с Трампом

После инаугурации Трампа в январе глава киевского режима хотел бы снова встретиться с будущим президентом, чтобы обозначить красные линии, которые Россия не должна пересекать в ходе переговоров о прекращении конфликта.

Между тем, Зеленский осознает, что переговоров может и не быть, если договариваться будут только Россия и Украина. В то же время подход "сесть и слушать" со стороны США не сработает, прогнозирует киевский лидер. Он ясно дал это понять в ходе переговоров с Трампом, а ранее и с Байденом, а также с европейскими партнерами.

"Америка должна придерживаться позиции, что Россия — агрессор, что она нарушила нашу территориальную целостность и международное право. Это один из пунктов, который важен для любой переговорной платформы", — заявил Зеленский.

Будет ли демилитаризованная зона?

Трамп всё еще не рассказал, как именно он намерен положить конец конфликту. Однако газета Wall Street Journal недавно сообщила, что у его окружения есть план, согласно которому Украина должна пообещать не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. Взамен США продолжат поставлять стране оружие.

Кроме того, Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что вдоль линии фронта предусмотрено создание демилитаризованной зоны. Пока неясно, кто будет размещен в этой зоне для наблюдения за обстановкой, но американские войска для этого явно не подходят. По словам одного из членов команды Трампа, это должны быть европейские военнослужащие.

Автор: Рене Гарцке (Rene Garzke).