В Кремле отмечают крайнюю противоречивость предыдущего президентства Трампа в отношении России

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Предыдущее президентство Дональда Трампа в отношении России было очень противоречивым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уж слишком противоречивыми были эти четыре года предыдущего президентства Трампа в контексте наших двусторонних отношений", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

С одной стороны, напомнил Песков, было достаточно интенсивное общение двух лидеров, за четыре года состоялось 19 телефонных разговоров и шесть личных встреч Трампа и президента России Владимира Путина. "Будучи уже президентом, Трамп неоднократно говорил, что "мы поладим с Путиным", "мы выстроим и поставим на благоприятный режим наши двусторонние отношения с русскими", - продолжил он.

Однако, в прошлый президентский срок, подчеркнул Песков, Трамп так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание России, который начал его предшественник Барак Обама.

"С 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране - стратегия на сдерживание России. И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал представитель Кремля.

На протяжении тех четырех лет, отметил Песков, несмотря на глубокие противоречия, велись экспертные контакты и по Сирии, и по Ближнему Востоку. "Удалось возобновить, несмотря тоже на противоречия, работу совместной группы по вопросам борьбы с терроризмом. Это хорошее достижение. У нас очень хорошо развивалась наша торговля, она выправилась по сравнению с упадком конца президентства Обамы - почти под 30 млрд долларов был наш товарооборот, что неплохо", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем при Трампе 53 раза вводились санкции против России. "При этом при Трампе Конгресс официально признал нашу страну противником США, врагом США - этот вот знаменитый закон "О противодействии санкциями противникам США", то есть они назвали нас врагом официально", - сказал Песков.

Он напомнил, что также были введены ограничения на различные банковские операции, и при Трампе были осуществлены абсолютно незаконные захваты объектов дипломатической собственности России - Генконсульство в Сан-Франциско, базы отдыха посольства в США. Он вспомнил и обыски в структурах посольства России.

"Это полное нарушение конвенции о дипломатических сношениях. Совершенно невообразимые вещи происходили при Трампе. С одной стороны, мы возобновили диалог по стратегическим вопросам. Что может быть важнее? Мы возобновили диалог, были первые робкие попытки, и процесс пошел. И при этом США одновременно при Трампе допускают шаги, которые идут просто на слом системы стратегической стабильности", - сказал Песков, напомнив о выходе Вашингтона из Договора по ракетам малой и средней дальности.